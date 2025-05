Hiểm họa tai nạn giao thông đường bộ và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông

Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 8 của Liên hợp quốc mang đến cơ hội thúc đẩy hành động ở cấp quốc gia và địa phương để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ.

Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 8 của Liên hợp quốc mang đến cơ hội thúc đẩy hành động ở cấp quốc gia và địa phương để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ bằng cách nêu bật các biện pháp can thiệp cụ thể và thiết thực mà các bên liên quan khác nhau - chính phủ, các cơ quan quốc tế, xã hội dân sự, doanh nghiệp và trường học - có thể thực hiện./.

Đề xuất thêm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử giao thông đường bộ Bộ Giao thông Vận tải đề xuất sẽ có thêm các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử giao thông đường bộ để mở rộng thêm dịch vụ như thu phí bãi đỗ xe, cảng biển, sân bay.