Hiện thực hóa ước mơ cho những người đam mê lặn biểu diễn nghệ thuật

Trong cộng đồng lặn tiên cá tại Việt Nam, cái tên Bùi Ngọc Ánh không còn xa lạ. Đằng sau hình ảnh nàng tiên cá uyển chuyển dưới làn nước là một hành trình dài của sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng vượt qua giới hạn bản thân.

Ít ai biết rằng, bên cạnh vai trò là một nàng tiên cá biểu diễn chuyên nghiệp, Bùi Ngọc Ánh còn là Thạc sỹ Giáo dục Đặc biệt, nhiều năm gắn bó với công việc hỗ trợ và giáo dục trẻ em tự kỷ, chậm nói và các trẻ có nhu cầu đặc biệt khác.

Song song với đó, cô dành thời gian theo đuổi niềm đam mê đặc biệt đã nhen nhóm từ thuở nhỏ: trở thành nàng tiên cá. Mười năm trước, khi bộ môn lặn tiên cá còn rất mới mẻ tại Việt Nam, Ánh đã bắt đầu hành trình chinh phục những kỹ năng đầu tiên. Tình yêu với đại dương và nghệ thuật biểu diễn dưới nước ngày càng lớn dần, thôi thúc cô không ngừng học hỏi và rèn luyện.

“Không bao giờ là quá muộn để thực hiện một giấc mơ” – Đó là thông điệp mà Ngọc Ánh luôn muốn truyền tải đến học viên của mình.

Tuy vậy, con đường đến với sân khấu dưới nước của Bùi Ngọc Ánh không hề trải đầy hoa hồng. Cô từng bị từ chối cơ hội biểu diễn tại thủy cung vì chưa đáp ứng được yêu cầu về ngoại hình và kỹ năng chuyên môn. Đó là cú sốc không nhỏ với một người luôn mang trong mình khát vọng được hóa thân thành nàng tiên cá thực thụ.

Thay vì từ bỏ, Ánh lựa chọn đối diện với thử thách. Cô bắt đầu hành trình thay đổi bản thân bằng chế độ tập luyện nghiêm ngặt và kỷ luật cao. Sau quá trình kiên trì kéo dài, cô giảm thành công 20kg, đồng thời nâng cao thể lực và kỹ năng lặn ở cường độ chuyên nghiệp.

Không dừng lại ở đó, Ánh tiếp tục theo học các chương trình đào tạo quốc tế và trở thành huấn luyện viên lặn tiên cá quốc tế PADI. Những nỗ lực ấy đã giúp cô từng bước chạm tới giấc mơ từng tưởng như ngoài tầm với.

Từ trải nghiệm của chính mình, Ánh hiểu rằng có rất nhiều người cũng mang trong tim giấc mơ được trở thành nàng tiên cá nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Đó cũng là lý do cô thành lập Học viện Tiên Cá – nơi đào tạo và phát triển bộ môn lặn tiên cá theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tại đây, học viên không chỉ là những em nhỏ yêu thích đại dương mà còn có những người trưởng thành, thậm chí là các bác lớn tuổi vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê.

Đặc biệt, bộ môn lặn tiên cá còn là "liều thuốc tinh thần" giúp cô vượt qua những biến cố lớn trong đời. Từng đối mặt với chấn thương tâm lý từ biến cố thai kỳ và chứng trầm cảm sau sinh, chính sự tự do, bình yên dưới làn nước đã giúp cô tự chữa lành, tìm lại sự cân bằng để trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại và truyền cảm hứng cho hang triệu người. Với cô, đại dương không chỉ là nơi biểu diễn mà còn là nơi chữa lành.

Ngày nay, hình ảnh nàng tiên cá Bùi Ngọc Ánh không chỉ xuất hiện tại các buổi biểu diễn mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Thông qua các video chia sẻ về lặn tiên cá, cuộc sống dưới nước và hành trình theo đuổi đam mê, kênh TikTok của cô đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Nhiều nội dung đạt hàng triệu lượt xem, góp phần đưa bộ môn lặn tiên cá đến gần hơn với công chúng. Điều đặc biệt là những video ấy không chỉ mang tính giải trí mà còn truyền đi thông điệp về nghị lực sống, sự kiên trì và niềm tin vào khả năng thay đổi bản thân.

Từ một cô gái từng bị từ chối cơ hội biểu diễn, Bùi Ngọc Ánh đã trở thành huấn luyện viên quốc tế, người sáng lập học viện đào tạo lặn tiên cá và là hiện tại cô đang bầu show tiên cá tại thủy cung công viên Thiên đường Bảo Sơn.

Hành trình ấy là minh chứng rằng đam mê, nếu được nuôi dưỡng bằng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

Với Bùi Ngọc Ánh, thành công lớn nhất không chỉ là được hóa thân thành nàng tiên cá mà còn là được giúp những người khác chạm tay vào giấc mơ của chính mình./.

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