Học viện Phật giáo Việt Nam tặng sách cho học sinh tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh

Ngày 13/9, tại Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam trao tặng Tủ sách Phật Quang với hơn 1.000 đầu sách cho học sinh tại 5 trường học thuộc tỉnh Ninh Bình và Quảng Ninh.

Các trường được nhận tủ sách gồm: Trung học cơ sở Minh Khai, Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện, Trung học cơ sở xã Bình Lục (tỉnh Ninh Bình), Tiểu học Thanh Lân (phân hiệu Đảo Trần) và Tiểu học Kim Đồng (tỉnh Quảng Ninh).

Các đầu sách bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiên cứu, sách văn học, cùng nhiều tài liệu về đời sống, văn hóa, nông nghiệp, phát triển kinh tế… Đây là hoạt động nhằm lan tỏa văn hóa đọc, khuyến khích tinh thần tự học và góp phần xây dựng xã hội học tập.

Một số hình ảnh trong Lễ khai giảng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cho biết việc trao tặng Tủ sách Phật Quang không chỉ khuyến khích thói quen đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là với thế hệ trẻ, mà còn thể hiện tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật trong phụng sự cộng đồng, nâng cao dân trí và phát triển giáo dục.

Lễ trao tặng sách nằm trong khuôn khổ Lễ khai giảng năm học 2025-2026. Sự kiện có sự tham dự của nhiều chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành như Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Tôn giáo và Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đông đảo giới học giả, Phật tử và hơn 850 tăng ni sinh.

Sau bằng Tiến sỹ Phật học đầu tiên được trao cho ông Nguyễn Hữu Thắng, pháp danh Thích Đạo Tấn năm 2023, hôm nay, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội vừa trao bằng Tiến sỹ Phật học thứ hai cho Đại đức Thích Minh Nghĩa (Trương Thanh Hải).

Giáo sư Lương Gia Tĩnh, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cho biết từ năm 2018, học viện được phép đào tạo hệ tiến sỹ. Đến nay đã có 57 nghiên cứu sinh.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH phát biểu tại Lễ khai giảng. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh bằng Tiến sỹ của Đại đức Thích Minh Nghĩa, còn có một học viên cũng hoàn thành luận văn Thạc sỹ, và 46 tăng ni sinh tốt nghiệp hệ cao đẳng Phật học. 7 học viên đạt thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Tại sự kiện, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH đã trao tặng quỹ học bổng của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội số tiền 500 triệu đồng./.

