Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng chuẩn bị các quyết định thành lập chính quyền Đà Nẵng mới

Sáng 23/6, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ 24, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh trong 6 tháng đầu năm 2025.

Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ nhằm thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ mà còn là dấu mốc lịch sử chuyển giao, sẵn sàng chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới.

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, mở đầu kỳ họp bằng việc nêu rõ bối cảnh kinh tế khó khăn, với tình hình thế giới biến động phức tạp. Tuy nhiên, đến nay, thành phố Đà Nẵng vẫn đạt được kết quả phát triển ấn tượng: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,03%, trong đó ngành dịch vụ, du lịch tiếp tục đóng vai trò chủ lực, chiếm 70% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).

Đặc biệt, thành phố đã hoàn thành công tác an sinh xã hội xóa nhà tạm và các dự án trọng điểm, đồng thời thu ngân sách ước đạt 61,4% so với dự toán năm, cao hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với tầm quan trọng của kỳ họp lần này, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã chỉ đạo nhiều nội dung mang tính định hướng lâu dài.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 24 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Theo ông Quảng, "Ngày 30/6/2025, cùng với cả nước, chúng ta sẽ công bố thành lập thành phố Đà Nẵng mới, trên cơ sở hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam. Đây là một sự kiện lịch sử, mở ra cơ hội lớn để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, với diện tích lên đến gần 12.000 km² và dân số hơn 3 triệu người."

Ông Quảng nhấn mạnh, “sau sáp nhập, Đà Nẵng có diện tích lớn nhất trong 6 địa phương trực thuộc Trung ương, nhưng mà tỉ lệ đô thị hóa rất thấp, đây là khó khăn rất lớn và một trong những thách thức trước mắt cần giải quyết, bởi nếu thành phố mà không phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại thì chúng ta không đủ sức cạnh tranh”.

Trong kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ thảo luận và thông qua hơn 100 tài liệu, tờ trình quan trọng. Các nghị quyết này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các chính sách sau khi thành phố Đà Nẵng mới được hình thành.

Thường trực và các đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ tập trung thảo luận, xem xét nhiều nội dung quan trọng về việc: quyết định thành lập và tổ chức Hội đồng nhân dân lâm thời tại các phường, xã trên địa bàn theo hướng dẫn của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội; thông qua danh mục thành lập các ban chuyên môn, các cơ chế chính sách tiếp tục sau khi hợp nhất; chính sách về địa giới hành chính và mô hình chính quyền 2 cấp; chủ trương miễn giảm phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 24 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng (diễn ra từ ngày 23 đến 24/6/2025) không chỉ là kỳ họp thường lệ mà còn đánh dấu sự chuyển giao quan trọng, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu biến Đà Nẵng thành một trung tâm kinh tế lớn của khu vực./.