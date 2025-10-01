Huế: Cứu sống bệnh nhi bị dị dạng mạch máu hiếm gặp

Ngày 1/10, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức xuất viện cho bệnh nhi H.H.M.Q (6 tuổi, trú xã A Lưới 2, thành phố Huế) được chẩn đoán dò động - tĩnh mạch phổi phải, một dị dạng mạch máu hiếm gặp.

Bệnh nhi xuất viện trong trình trạng sức khỏe ổn định.

Trước đó, bệnh nhi có một cơn tím tái, lịm người sau khi ăn phô mai, được đưa đến bệnh viện tuyến dưới cấp cứu và sau đó chuyển viện đến Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế.

Tại Khoa Nhi Hô hấp (Trung tâm Nhi khoa), trẻ được chẩn đoán viêm phổi và theo dõi bệnh tim bẩm sinh. Khi nhập viện, trẻ gầy, môi tím, nồng độ oxy trong máu (SpO₂) chỉ đạt 82%, có ho và khó thở nhẹ.

Bác sỹ chỉ định làm xét nghiệm máu, chụp X-quang phổi, siêu âm tim và hội chẩn với bác sĩ chuyên ngành Nhi Tim mạch.

Kết quả X-quang cho thấy hình ảnh viêm phổi, siêu âm tim qua thành ngực chỉ ghi nhận thất trái giãn nhẹ, chức năng tim trong giới hạn bình thường.

Các kết quả này không phù hợp với tình trạng lâm sàng của bệnh nhi, do đó, bác sỹ nghi ngờ có luồng thông bất thường chủ - phổi và chỉ định siêu âm tim cản âm.

Kết quả siêu âm cho thấy nghi ngờ phù hợp nên bệnh nhi tiếp tục được chỉ định chụp cắt lớp vi tính đa dãy (CT 512 lát cắt) mạch máu phổi.

Kết quả CT 512 xác định được dị dạng động - tĩnh mạch phổi (AVM: arteriovenous malformation) tại nhánh thùy dưới phổi phải, đường kính khoảng 6,5mm, chiều dài khoảng 20mm, với búi mạch giãn ngoằn ngoèo gây viêm thùy phổi.

Sau khi điều trị tích cực viêm phổi bằng kháng sinh, bệnh nhi được chỉ định can thiệp bít lỗ dò sớm. Ngày 26/9, ê-kíp can thiệp gồm các bác sỹ Đột quỵ - Can thiệp, Nhi Tim mạch - Khớp, Gây mê Hồi sức và đội ngũ kỹ thuật viên đã tiến hành thủ thuật.

Dưới gây mê nội khí quản, tiếp cận qua tĩnh mạch đùi, ê-kíp chụp mạch xác định đường dò động - tĩnh mạch phổi lưu lượng cao, sau đó sử dụng ống thông chuyên dụng để bít lỗ dò bằng Coil kết hợp Onyx dưới màn huỳnh quang tăng sáng (DSA).Sau can thiệp, hình ảnh chụp mạch xác nhận lỗ dò đã được bít hoàn toàn, độ bão hòa oxy trong máu cải thiện rõ rệt SpO2 đạt 96%.

Các chỉ số sinh tồn ổn định, bệnh nhi được rút nội khí quản và chuyển về khoa Nhi Tim mạch - Khớp theo dõi. Sau ba ngày, trẻ tỉnh táo, không khó thở, vận động và ăn uống bình thường.

Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Minh Châu, Phó Trưởng khoa Nhi Tim mạch - Khớp cho biết, dò động - tĩnh mạch phổi là dị dạng mạch máu hiếm gặp, thường gây giảm oxy máu, đặc biệt nguy hiểm khi luồng thông có lưu lượng lớn. Bệnh có thể được phát hiện tình cờ khi thăm khám hoặc khi xuất hiện biến chứng.

Các biến chứng nguy hiểm bao gồm đột quỵ, áp xe não, thiếu máu não thoáng qua, ho ra máu hoặc xuất huyết phổi do vỡ búi mạch.

Ngoài ra, bệnh còn có thể ảnh hưởng đến phát triển thể chất, gây chậm lớn và suy tim. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh có thể đe dọa tính mạng.

Hiện, can thiệp bít dò động - tĩnh mạch qua da là phương pháp điều trị chính.

Đây là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, thời gian gây mê ngắn, không để lại sẹo, thời gian hồi phục nhanh và ít rủi ro hơn so với phẫu thuật mở.

Mẹ bệnh nhi chia sẻ, khi nghe con mắc bệnh hiếm, gia đình vô cùng lo lắng.

Trong quá trình điều trị, cháu được các y bác sỹ tận tình chăm sóc. Chứng kiến cháu khỏe mạnh, vui chơi cùng các bạn như hiện nay, gia đình vô cùng hạnh phúc./.

