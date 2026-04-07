Huế tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết 57 về chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong quý 1/2026, thành phố Huế đang tạo bước đột phá mạnh mẽ trong tiến trình chuyển đổi số, từng bước đưa công nghệ số thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, lan tỏa đến từng người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Bứt phá về hạ tầng và dịch vụ số

Báo cáo tại hội nghị Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2/2026 do Thành ủy Huế tổ chức hôm 1/4 nêu rõ, bám sát Kết luận 01-KL/BCĐ của Bí thư Thành ủy, các cơ quan, đơn vị đã khẩn trương cụ thể hóa kế hoạch triển khai năm 2026.

Tính đến nay, trong tổng số 241 nhiệm vụ được giao, toàn thành phố đã hoàn thành 130 nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ hoàn thành đúng hạn đạt trên 90%. Điểm sáng chính là sự bứt phá về hạ tầng và kỹ thuật số.

Sóng 5G hiện đã phủ đến 85% khu vực vùng sâu, vùng xa. Doanh thu lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin ước đạt 300 tỷ đồng. Đặc biệt, công tác điều hành điện tử ghi nhận sự đồng bộ tuyệt đối khi 100% văn bản hành chính từ cấp thành phố đến cấp xã đều được thực hiện trên môi trường điện tử có ký số.

Nền tảng Hue-S tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột với 100% dịch vụ đô thị thông minh được tích hợp thực tiễn. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến duy trì mô hình toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính, đưa tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 93%. Đáng chú ý, phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" đã được triển khai đồng bộ đến tất cả các đảng ủy trực thuộc.

Song song với nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, Hue-S còn mở rộng năng lực hỗ trợ quản lý đô thị. Hệ thống hiện kết nối gần 700 camera giám sát cùng 29 giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ các bài toán về giao thông, trật tự đô thị, an toàn xã hội, phòng chống cháy rừng và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Dữ liệu từ Hue-S đã hỗ trợ lực lượng công an xác minh, truy vết hơn 826 vụ việc có dấu hiệu hình sự, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, hệ thống phát hiện 2.096 sự vụ nghi cháy rừng, xác minh 214 vụ và cảnh báo 463 vụ đốt rơm rạ, cho thấy vai trò ngày càng rõ của công nghệ số trong bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Tháo gỡ "điểm nghẽn"

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn như: việc triển khai chuyển đổi số tại một số cơ quan còn chậm, hạ tầng và thiết bị chưa đồng bộ; dữ liệu số tuy nhiều nhưng chưa được khai thác hiệu quả, chưa đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung; thủ tục đầu tư công và các quy định pháp lý còn phức tạp, chưa kịp thời.

Để đẩy mạnh chuyển đổi số trong giai đoạn tới, các đại biểu đề xuất cần sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo với sự tham gia của đại diện Sở Nội vụ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để hoàn thành việc làm sạch dữ liệu trong quý 2/2026.

Liên quan đến hạ tầng, các đơn vị kiến nghị thành phố thực hiện đầu tư công tập trung để mua sắm thiết bị đầu cuối và sớm xây dựng khung pháp lý, cơ chế chính sách nhằm thu hút doanh nghiệp cùng tham gia vào công cuộc chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: Thành ủy Huế)

Để tháo gỡ những "điểm nghẽn," Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW cần tiếp tục được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; yêu cầu các cơ quan, đơn vị đánh giá khách quan, thực chất những kết quả đạt được, thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của thành phố về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật thực thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ cập kiến thức và nâng cao kỹ năng số cho người dân bằng nhiều hình thức. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thống nhất kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung lưu ý, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải lượng hóa cụ thể từng ngành, lĩnh vực; các sở, ngành, địa phương đơn vị theo dõi, có hệ thống chỉ tiêu, báo cáo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; rà soát các khó khăn, điểm nghẽn, đề xuất Ban Chỉ đạo kịp thời tháo gỡ. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, địa phương đơn vị tập trung nguồn lực đảm bảo nhiệm vụ số hóa, dữ liệu đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung,” phục vụ liên thông, chia sẻ và tự động hóa các dịch vụ công; rà soát lại trang thiết bị để có phương án mua sắm nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Trong quý 2/2026, thành phố Huế sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, đầu tư đồng bộ hạ tầng số, xây dựng và làm sạch cơ sở dữ liệu dùng chung; giảm 50% thời gian xử lý thủ tục hành chính; phát triển kinh tế di sản số; đẩy mạnh chương trình “Bình dân học vụ số” trên nền tảng Hue-S; triển khai mô hình nhiệm vụ khoa học công nghệ theo liên kết “3 nhà”; nâng cấp Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tích hợp Trung tâm dữ liệu dùng chung và không gian thúc đẩy doanh nghiệp số; đồng thời hoàn thiện Trung tâm Giám sát an toàn thông tin của thành phố,…

Thành ủy Huế cũng thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố./.

Huế đưa khoa học công nghệ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH Từ ban hành các cơ chế đến huy động nguồn lực, Huế đang từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hướng đến đưa khoa học công nghệ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH.