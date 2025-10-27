Indonesia đẩy nhanh khử nhiễm phóng xạ Cesium-137

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, lực lượng Đặc nhiệm khử nhiễm Cesium-137 (Cs-137) Indonesia đang tăng tốc hoạt động làm sạch tại các khu công nghiệp và dân cư ở Cikande, tỉnh Banten, đồng thời di dời 91 cư dân khỏi hai khu vực được xác định là “vùng đỏ.”

Ông Rasio Ridho Sani, Trưởng phòng Giảm thiểu và Quản lý Ô nhiễm Cs-137 của lực lượng đặc nhiệm, cho biết tính đến nay 22 nhà máy và 12 địa điểm khác đã được xử lý khử nhiễm sau khi phát hiện ô nhiễm phóng xạ. Trong đó, 21/22 nhà máy đã hoàn tất quá trình làm sạch.

Ông Sani cho biết quá trình di dời tuân thủ Quy trình An toàn bức xạ, có sự giám sát trực tiếp của các chuyên gia từ Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia (BRIN) và Cơ quan Quản lý Năng lượng Hạt nhân (Bapeten).

“Lực lượng đặc nhiệm đang đẩy nhanh tiến độ khử nhiễm không chỉ tại các nhà máy mà còn ở các khu đất trống và khu dân cư. Dự kiến toàn bộ quá trình sẽ hoàn tất vào tháng 12 năm nay,” ông Sani cho biết.

Cư dân và đồ dùng cá nhân đều được kiểm tra bằng máy đo bức xạ trước khi di chuyển, sau đó người dân được kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Cikande.

Việc di dời được thực hiện nhằm giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với bụi phóng xạ trong không khí, đồng thời tạo điều kiện cho lực lượng chức năng tiến hành khử nhiễm triệt để.

Hiện nay, trong số 12 địa điểm bị ô nhiễm, đã có 5 địa điểm được khử nhiễm hoàn toàn, 7 địa điểm còn lại đang được xử lý. Theo ông Sani, tổng cộng có 222,6m3 (tương đương 371 tấn) vật liệu ô nhiễm đã được thu gom và vận chuyển đến kho lưu trữ tạm thời an toàn.

Tháng 8/2025, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã trả lại các lô hàng tôm đông lạnh từ Indonesia sau khi phát hiện nhiễm phóng xạ Cs-137.

Sau đó, Lực lượng Đặc nhiệm khử nhiễm phóng xạ Cs-137 đã phong tỏa khu vực nhà máy bị nghi ngờ là nguồn ô nhiễm ở Cikande để triển khai công tác khử nhiễm./.

Indonesia xác định phạm vi ô nhiễm phóng xạ gần thủ đô Jakarta Indonesia đang điều tra ô nhiễm phóng xạ liên quan nhà máy thép gần Jakarta, phát hiện nhiều vị trí có mức phóng xạ cao sau vụ phát hiện trong tôm và đinh hương xuất sang Mỹ.