Indonesia khẳng định tôm xuất khẩu sang Mỹ an toàn trước lo ngại về phóng xạ

Ngày 10/10, Bộ trưởng Hàng hải và Thủy sản Indonesia Sakti Wahyu Trenggono khẳng định các sản phẩm biển của nước này xuất khẩu sang Mỹ, đặc biệt là tôm, an toàn trước nguy cơ nhiễm xạ, cụ thể là đồng vị phóng xạ Caesium-137 (Cs-137).

Phát biểu với báo giới bên lề Diễn đàn Bền vững Quốc tế Indonesia (IISF) 2025 tại Jakarta, Bộ trưởng Trenggono xác nhận Bộ đang tăng cường phối hợp và đàm phán với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (USFDA) để đảm bảo hoạt động xuất khẩu tôm không bị gián đoạn.

Ông Trenggono nêu rõ: "Chúng tôi đang thảo luận liên tục với USFDA. Quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra và tôi tin mọi việc sẽ ổn thỏa. Điểm mấu chốt là đảm bảo rằng tôm xuất khẩu được kiểm soát và không chứa vật liệu phóng xạ."

Theo Bộ trưởng Trenggono, Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia và USFDA đã nhất trí sẽ soạn thảo một biên bản ghi nhớ (MoU) về chứng nhận an toàn sản phẩm tôm.

Trước đó, USFDA cũng nhấn mạnh rằng thị trường Mỹ vẫn mở cửa cho các sản phẩm tôm của Indonesia, miễn là chúng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trenggono cũng làm rõ rằng những lo ngại về phóng xạ sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán thuế quan thương mại với Mỹ trong tương lai.

Để giải quyết tình hình, Chính phủ Indonesia, thông qua Lực lượng Đặc nhiệm Xử lý Nguy cơ Bức xạ Cs-137, đã tăng cường phối hợp liên bộ, ngành nhằm đảm bảo an toàn cho các sản phẩm xuất khẩu, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và kiểm soát những nguồn ô nhiễm trong nước.

Liên quan đến các báo cáo trước đó của USFDA về khả năng nhiễm bẩn trong những sản phẩm đinh hương của Indonesia, chính phủ nước này, thông qua Cơ quan Giám sát Năng lượng Hạt nhân (BAPETEN), cũng đã cử một đội chuyên trách tiến hành kiểm tra thực địa.

Mỹ là một trong những thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Indonesia. Tôm là mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp đáng kể vào kim ngạch ngoại thương của quốc gia Đông Nam Á này. Do đó, việc đảm bảo các lô hàng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của Mỹ, đặc biệt là không nhiễm phóng xạ, có ý nghĩa sống còn đối với ngành thủy sản và nền kinh tế Indonesia.

Phản ứng nhanh chóng và minh bạch của chính phủ nhằm trấn an đối tác và bảo vệ thị phần xuất khẩu quan trọng này./.

Ngành tôm Indonesia chao đảo vì sự cố nhiễm chất phóng xạ Cesium-137 Sự cố một lô hàng tôm của Indonesia xuất khẩu sang Mỹ bị phát hiện nhiễm chất phóng xạ Cesium-137 đã khiến các nhà nhập khẩu nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, tạm ngừng nhập khẩu.