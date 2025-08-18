Israel để ngỏ khả năng thỏa thuận khôi phục kế hoạch ngừng bắn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong bối cảnh Israel chuẩn bị mở màn cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Gaza, nơi có hơn một triệu dân thường đang trú ẩn, Ai Cập và Qatar ngày 17/8 đã khôi phục kế hoạch ngừng bắn kéo dài 60 ngày.

Động thái được mô tả như “nỗ lực phút chót” nhằm ngăn chặn vòng xoáy bạo lực mới tại vùng đất vốn đã kiệt quệ sau gần hai năm chiến tranh.

Báo The National của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cho biết đề xuất không phải là một lệnh ngừng bắn toàn diện mà chỉ ngừng bắn từng phần.

Trong 60 ngày này, Hamas sẽ trả tự do cho 10 con tin Israel cùng hài cốt của ít nhất 15 người thiệt mạng trong quá trình bị giam giữ.

Đổi lại, Israel phải phóng thích hàng trăm tù nhân Palestine. Phía Israel cho rằng hiện có khoảng 50 con tin vẫn nằm trong tay Hamas, với 20 người trong số này được cho là còn sống.

Kế hoạch cũng yêu cầu Mỹ đưa ra bảo đảm bằng văn bản rằng các cuộc đàm phán gián tiếp về việc Israel rút quân và thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài sẽ được tiến hành trong suốt giai đoạn tạm im tiếng súng.

Ngoài ra, các điều khoản cũng phải bao gồm tăng cường viện trợ nhân đạo và yêu cầu quân đội Israel rút khỏi các khu dân cư đông đúc ở Gaza.

Một nguồn tin giấu tên cho biết: "Qatar và Ai Cập đã chuyển kế hoạch nói trên tới Israel và Mỹ, và hiện đang chờ phản hồi từ hai nước này. Việc khôi phục kế hoạch với một thỏa thuận ngừng bắn từng phần, thay vì toàn diện, là nhằm ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Gaza."

Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn lời một quan chức cấp cao của nước này cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu - người nhiều lần tuyên bố chỉ chấp nhận thỏa thuận toàn diện - đang để ngỏ khả năng thỏa thuận “theo giai đoạn”. Đây là sự linh hoạt hiếm hoi từ phía Israel trong bối cảnh sức ép quốc tế ngày càng gia tăng.

Bất chấp hy vọng đàm phán, thực địa tại Gaza đang nóng lên từng giờ. Tham mưu trưởng quân đội Israel-Trung tướng Eyal Zamir - ngày 17/8 tuyên bố chiến dịch “Cỗ xe của Gideon” sẽ bước sang giai đoạn mới, tập trung vào thành phố Gaza. Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ duy trì đà tiến công cho đến khi Hamas bị đánh bại hoàn toàn.”

Israel dự định sẽ di dời hàng trăm nghìn cư dân về phía Nam, dựng lều tạm cho họ trước khi kiểm soát thành phố. Hamas cho rằng đây là “màn che đậy" của Israel cho ý đồ khác.

Ai Cập và Iran cũng phản đối kế hoạch di dời này của Israel và cảnh báo mọi hành động cưỡng bức di dời đều vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước Geneva cũng như cấu thành “tội ác chiến tranh” hay “thanh trừng sắc tộc”.

Theo giới chức Gaza, hơn 61.700 người Palestine đã thiệt mạng kể từ tháng 10/2023. Chỉ riêng trong 24 giờ qua, thêm 7 người, trong đó có 2 trẻ em, đã chết vì đói và suy dinh dưỡng. Tổng cộng 258 người, gồm 110 trẻ nhỏ, chết vì nạn đói do chiến sự kéo dài.

Để cứu đói cho người dân Gaza, ngày 17/8, liên minh gồm 9 quốc gia - trong đó có Jordan, UAE, Đức, Pháp và Indonesia - đã thả 161 kiện hàng cứu trợ xuống dải đất này, với tổng cộng 106 tấn lương thực và nhu yếu phẩm.

Tuy nhiên, số lượng hàng này vẫn quá ít so với nhu cầu thực tế và cách thả hàng bằng đường không sẽ không thể thay thế hoàn toàn cho các chuyến hàng viện trợ bằng đường bộ, vốn đang bị Israel hạn chế nghiêm ngặt./.

