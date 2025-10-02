Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Nghệ An cần chủ động bảo đảm an ninh vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, miền núi và biên giới; tiếp tục củng cố quan hệ đặc biệt với các địa phương Lào.

Sáng 2/10, tại Nhà Văn hóa Lao động, tỉnh Nghệ An đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh Nghệ An cần chủ động ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, bảo đảm an ninh vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, miền núi và biên giới. Tiếp tục củng cố quan hệ đặc biệt với các địa phương Lào giáp biên giới, tranh thủ nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội.

Trong buổi sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 với 68 đồng chí./.