Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Chiều 23/9, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội), Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tham dự và điều hành phiên trù bị.

Dự Đại hội có gần 300 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 8.700 đảng viên thuộc 14 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Chủ đề của Đại hội là "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra."

Phương châm Đại hội là: “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Nêu gương-Đột phá-Phát triển."

Tại phiên trù bị, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 11 đồng chí; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội.

Ông Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Sau khi nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Đại hội đã tiến hành tham luận. Đã có 4 đại biểu phát biểu tham luận tập trung nêu bật tầm quan trọng của công tác nâng tầm tham mưu chiến lược, những khâu đột phá, giải pháp thực hiện trong mỗi cơ quan, đơn vị, trong mỗi cấp uỷ Đảng trong nhiệm kỳ mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày tham luận: “Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế-xã hội trong kỷ nguyên mới"; ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trình bày tham luận: "Nâng tầm chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra."

Ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày tham luận: “Nâng tầm tham mưu chiến lược, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới."

Ông Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trình bày tham luận: "Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản sách lý luận chính trị, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, đường lối của Đảng trong kỷ nguyên số."

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra vào ngày mai, 24/9/2025./.

