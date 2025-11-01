Khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân ở miền Nam Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 1/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) chi nhánh tỉnh Takeo tổ chức chương trình khám, chữa bệnh từ thiện cho người dân Campuchia và người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Takeo, nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, sẻ chia gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho bà con cộng đồng.

Chương trình được tổ chức tại trụ sở KVA chi nhánh tỉnh Takeo ở phường Roka Khnong thuộc thành phố Daun Keo, tỉnh Takeo, miền Nam Campuchia.

Chương trình gồm các hoạt động thăm khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà từ thiện khoảng 500 người dân, bao gồm người dân Campuchia và bà con người gốc Việt đang sinh sống tại địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ biểu dương, đánh giá cao sự phối hợp và chung tay của Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh trong công tác chăm lo, bảo vệ sức khỏe cho người dân Campuchia và cộng đồng người gốc Việt trong thời gian qua.

Đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh thực hiện các công đoạn xét nghiệm, khám chữa bệnh cho người dân tại tỉnh Takeo. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Nhấn mạnh chương trình khám, chữa bệnh này là một phần kết quả của hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa hai nước, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho rằng đây là hoạt động nhân văn, cao cả, có ý nghĩa thiết thực, hữu ích, góp phần nâng cao sức khỏe của người dân.

Hoạt động này góp phần hiện thực hóa chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến các hộ gia đình, cũng như tăng cường, mở rộng chế độ chăm sóc sức khỏe cho người dân của Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Đây là những hoạt động rất thiết thực, hữu ích được tổ chức hằng năm góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân trên đất nước Chùa Tháp.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng và mong muốn Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình khám chữa bệnh hơn nữa cho bà con trên khắp các tỉnh, thành của Campuchia; đồng thời bày tỏ hy vọng bà con người Campuchia và người gốc Việt sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực đóng góp cho việc giữ gìn, vun đắp mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia, cũng như chung tay xây dựng đất nước Campuchia phát triển thịnh vượng.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Takeo Soth Khun trao tặng quà cho người dân tham gia chương trình. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, với trang thiết bị y tế chuyên dụng, đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đã triển khai hoạt động thăm khám, tầm soát bệnh, xét nghiệm đường huyết và siêu âm, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Takeo. Ban tổ chức cũng đã phát quà từ thiện cho bà con, mỗi phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, cùng một ít tiền mặt.

Theo Tiến sỹ, bác sỹ Tôn Thanh Trà, Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh, đây là lần thứ 14 Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh thực hiện chương trình khám, chữa bệnh từ thiện cho bà con.

Đây là hoạt động thường niên, diễn ra hai lần trong năm ở các địa phương khác nhau trong mỗi lần tổ chức. Trong chương trình lần này, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh đã kêu gọi và nhận được sự hỗ trợ của các đối tác, đặc biệt các y, bác sỹ của bệnh viện cũng đã tham gia quyên góp để mua gạo và thực phẩm tặng bà con tham gia chương trình.

Bác sỹ Tôn Thanh Trà khẳng định, ngoài công tác chuyên môn, bệnh viện cũng tập trung vào các hoạt động hướng tới cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người dân ở các địa phương ở Campuchia.

Bày tỏ vui mừng khi tham gia chương trình, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Takeo Sut Khon cho rằng đây là một chương trình vô cùng có ý nghĩa, phù hợp với chủ trương của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, trong đó tập trung thúc đẩy việc chăm lo sức khỏe cộng đồng. Lãnh đạo tỉnh Takeo khẳng định chương trình này thể hiện sự gắn bó, đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Trong nhiều năm qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh và KVA đã phối hợp tổ chức, duy trì định kỳ các chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người gốc Việt cũng như người dân Campuchia ở nhiều địa phương.

Đây là hoạt động xã hội thường xuyên nhằm chung tay hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mang tới dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân sở tại và bà con người gốc Việt, đặc biệt là người dân ở khu vực biên giới, địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn./.

