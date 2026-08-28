Ngày 28/8, tại Trung tâm Việt Nam học, Trường Đại học Hoàng gia Udon Thani, Lễ khánh thành Thư viện Việt Nam đầu tiên tại Thái Lan đã diễn ra trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hợp tác giáo dục và văn hóa giữa hai nước, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 – 6/8/2026).

Biểu tượng cho tình hữu nghị và hợp tác

Thư viện Việt Nam tại Đại học Hoàng gia Udon Thani được hình thành từ sáng kiến của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, với sự phối hợp chặt chẽ của nhà trường. Công trình không chỉ đơn thuần là một không gian lưu trữ sách mà còn là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh: "Thư viện Việt Nam được kỳ vọng sẽ kiến tạo không gian văn hóa đọc và học tiếng Việt, triển lãm ảnh, trình chiếu phim, giới thiệu âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Thư viện cũng sẽ trở thành điểm tựa thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, giao lưu văn hóa, kết nối thế hệ trẻ hai nước."

Ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với vị trí đặc biệt tại vùng Đông Bắc Thái Lan - nơi ghi dấu thời gian hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gần một thế kỷ trước, thư viện càng mang ý nghĩa sâu sắc. Đây là nơi có đông đảo cộng đồng người Việt Nam sinh sống, lao động và gắn bó lâu đời với quê hương thứ hai của mình.

Vai trò của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Đóng góp quan trọng cho sự ra đời của thư viện không thể không kể đến vai trò của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đơn vị đã trao tặng gần 100 đầu sách (hơn 600 cuốn), bao gồm sách giáo khoa và sách tham khảo phong phú, đa dạng.

Những ấn phẩm này được tuyển chọn kỹ lưỡng, phù hợp với nhiều lứa tuổi và trình độ - từ sách tranh cho các em thơ mới làm quen với tiếng mẹ đẻ đến sách văn học, lịch sử, văn hóa Việt Nam giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, từng chia sẻ: "Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp đơn thuần mà còn là quốc hồn, quốc túy của dân tộc; là nơi lưu giữ và chuyên chở những giá trị văn hóa, lịch sử; là sợi dây linh thiêng kết nối hàng triệu trái tim người Việt Nam dù ở bất cứ đâu".

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh thay mặt Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, trao tặng sách cho Thư viện Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thực tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua phối hợp với các cơ quan đại diện và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần triển khai Đề án "Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030".

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác giáo dục - văn hóa tại khu vực Đông Bắc Thái Lan. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng Thư viện Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán còn chủ động thúc đẩy thành lập Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Khon Kaen. Đây là sáng kiến được đề xuất nhằm xây dựng nền tảng thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Các đại biểu hân hoan vui mừng tại sự kiện Khánh thành Thư viện tiếng Việt tại Đại học Hoàng gia Udon Thani. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng Lãnh sự quán cũng đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các hoạt động như "Ngày tôn vinh tiếng Việt tại Đông Bắc Thái Lan" và "Khóa tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên kiều bào".

Những hoạt động này không chỉ khẳng định thiện chí hợp tác của các bên mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, kết nối nhân dân, giúp cho quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Thái Lan ngày càng sâu sắc, ý nghĩa.

Hợp tác giáo dục và đào tạo - Nền tảng cho quan hệ bền vững

Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), việc ra mắt Thư viện Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt. Quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã có những bước phát triển mạnh mẽ, từ Đối tác Chiến lược (2013) đến Đối tác Chiến lược Toàn diện (2025).

Biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng phát triển Thư viện Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khuôn khổ sự kiện, Trung tâm Việt Nam học cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Nhà hát Kịch Việt Nam và Câu lạc bộ Di sản tiếng Việt, nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu, văn hóa, nghệ thuật và bảo tồn, phát huy tiếng Việt.

Tham gia sự kiện, Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Tổng thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và gìn giữ văn hoá Việt Nam toàn cầu chia sẻ: “ Với tôi, ý nghĩa của Thư viện không chỉ nằm ở những cuốn sách Việt Nam được trao tặng, mà quan trọng hơn là từ đây có thêm một không gian để thế hệ trẻ Thái Lan tìm hiểu tiếng Việt, văn hóa, lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh sinh viên Thái Lan đọc bài bằng tiếng Việt và sinh viên Việt Nam đọc bằng tiếng Thái – một hình ảnh giản dị nhưng rất đẹp về sự giao lưu, thấu hiểu và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Sau 50 năm, quan hệ Việt Nam – Thái Lan ngày càng được vun đắp không chỉ bằng hợp tác giữa hai quốc gia, mà còn từ những kết nối bền bỉ trong giáo dục, văn hóa, ngôn ngữ và giao lưu nhân dân. Tôi tin rằng, khi thế hệ trẻ hai nước học ngôn ngữ của nhau, hiểu và trân trọng văn hóa của nhau, chúng ta đang cùng xây dựng những nhịp cầu hữu nghị vững chắc cho tương lai”.

Tầm nhìn tương lai

Thư viện Việt Nam đầu tiên tại Thái Lan được kỳ vọng sẽ là "hạt giống tốt đẹp được gieo trồng trong mảnh đất hữu nghị Việt Nam - Thái Lan". Từ những cuốn sách hôm nay sẽ có thêm nhiều người bạn cùng chia sẻ niềm tin, tầm nhìn và sự hiểu biết; qua gặp gỡ, giao lưu sẽ nảy sinh những ý tưởng, sáng kiến hợp tác trong tương lai.

Với sự chung tay của các cơ quan đại diện ngoại giao, các nhà xuất bản, các trường đại học và cộng đồng kiều bào, hợp tác giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và Thái Lan, góp phần xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng./.