Khoảng 56% nhiệm vụ đã được TW phân cấp, ủy quyền cho địa phương thực hiện

Bộ Nội vụ cho biết, công tác phân cấp, phân quyền tiếp tục được các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai mạnh mẽ, thực chất. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã đẩy mạnh việc chuyển giao thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Trung ương cho địa phương, qua đó góp phần rút ngắn quy trình, giảm tầng nấc trung gian và nâng cao tính tự chủ, trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã. Tỷ lệ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương hiện còn khoảng 44%, trong khi đó khoảng 56% nhiệm vụ đã được phân cấp, ủy quyền cho địa phương thực hiện.

Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ; đồng thời tiếp tục tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, rà soát về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, bảo đảm thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 9622/KH-BNV.

Trong đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi, vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền thuộc lĩnh vực nội vụ; tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ có phương án xử lý phù hợp (nếu có phát sinh) nhằm xử lý vướng mắc, bất cập, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, đề xuất phân cấp, phân quyền các nhiệm vụ, quyền hạn chưa được phân cấp, phân quyền trước đây theo đúng phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm,” trong đó bao gồm phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với chính quyền địa phương; giữa Bộ trưởng Bộ Nội vụ với chính quyền địa phương; giữa các cấp chính quyền địa phương; giữa Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cùng cấp; giữa cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, thường xuyên với 34 địa phương để nắm bắt chính xác, kịp thời, đầy đủ, khách quan tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền lĩnh vực nội vụ; những kiến nghị, đề xuất của địa phương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực nội vụ tại cấp tỉnh, cấp xã.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá về tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý.

Cũng theo Bộ Nội vụ, các địa phương đã thực hiện các giải pháp chủ động, sáng tạo trong việc tiếp nhận, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hiện nay, các tỉnh, thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cho chính quyền địa phương cấp xã, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc thù ngành, lĩnh vực và năng lực quản lý của từng địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, đổi mới quản trị địa phương và kiến tạo phát triển bền vững, tiêu biểu là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Ninh, Thái Nguyên./.

Kết quả sau 4 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp Sau gần 4 tháng thực hiện, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từng bước đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện thủ tục trực tuyến và giảm khâu trung gian.