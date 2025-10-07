Du lịch

Điểm đến

Khởi công Khu di tích quốc gia địa điểm khai thông đường Hồ Chí Minh

Đây là địa điểm cách đây 65 năm (ngày 30/10/1960) các cán bộ, chiến sỹ cách mạng đã bắt liên lạc, khai thông đường Hồ Chí Minh, đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ.

Hưng Thịnh
Các đại biểu làm lễ động thổ, khởi công dự án. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)
Các đại biểu làm lễ động thổ, khởi công dự án. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngày 7/10, Ủy ban Nhân dân phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khởi công dự án Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm bắt liên lạc, khai thông đường Hồ Chí Minh (đoạn Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ).

Đây là địa điểm cách đây 65 năm (ngày 30/10/1960) các cán bộ, chiến sỹ cách mạng đã bắt liên lạc, khai thông đường Hồ Chí Minh, đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định đây là di tích quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng gắn với tuyến đường huyền thoại, đường Hồ Chí Minh.

Việc các chiến sỹ cách mạng bắt liên lạc, khai thông tuyến đường vào ngày 30/10/1960 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong vận chuyển vũ khí từ Tây Nguyên xuống chiến trường Đông Nam Bộ và các tỉnh phía Nam.

Dự án Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm bắt liên lạc, khai thông đường Hồ Chí Minh tại bon Cây Xoài, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng sẽ là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tập trung nhân lực, vật lực để triển khai công trình, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

Ông Lê Trúc Phương, cựu chiến binh, nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk Nông (cũ) đại diện cho các cựu chiến binh khẳng định việc khai thông địa điểm bắt liên lạc Nam Tây Nguyên với Đông Nam Bộ tại bon Cây Xoài là mốc son trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Tuyến hành lang chiến lược Bắc Nam đoạn qua Đắk Nông là con đường huyền thoại đã đi vào lịch sử và việc tôn tạo, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các thế hệ hôm nay.

Theo một số cựu chiến binh, địa điểm bắt liên lạc, khai thông đường Hồ Chí Minh tại bon Cây Xoài trước đây là rừng già đông đặc. Giữa khu vực này có nhiều khóm xoài to dễ dàng nhìn thấy, nhận diện từ rất xa, do đó các cán bộ, chiến sỹ cách mạng (đoạn B90) chọn cụm xoài lớn nhất tại khu vực này làm địa điểm liên lạc.

Về sau, địa danh bon Cây Xoài được thiết lập và dần trở thành địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Đông Gia Nghĩa, dự án có tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng. Đơn vị thi công là liên doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xây dựng Trung Hoa và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Việt Đắk Nông; dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2027./.

(TTXVN/Vietnam+)
#đường Hồ Chí Minh #di tích lịch sử quốc gia #cựu chiến binh Đắk Nông
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Vịnh Thủy Tinh - Kỳ quan tại Vladivostok ở Nga

Vịnh Thủy Tinh - Kỳ quan tại Vladivostok ở Nga

Giữa những vách đá nham thạch núi lửa đông đặc và cát đen, biển cả mài giũa hàng ngàn vạn mảnh thủy tinh đủ màu sắc trong nhiều thế kỷ, biến thành những viên ngọc lấp lánh trên bãi biển.

Hồ Gươm là trái tim của Hà Nội - một lẵng hoa đẹp giữa mùa Thu

Hồ Gươm là trái tim của Hà Nội - một lẵng hoa đẹp giữa mùa Thu

Ai đã từng đặt chân đến Thủ đô mà không đến Hồ Gươm thì coi như chưa đến Hà Nội. Mùa thu Hồ Gươm khiến lòng người xao xuyến bởi vẻ đẹp dịu dàng và êm đềm như một bài thơ nhiều cảm xúc. Hồ Gươm xanh, sắc xanh mây biếc/ Liễu buông tóc tha thướt thu về/ Ôi! Sắc thu sao mà đẹp vậy/ Những thu xưa nối tiếp những thu nay.