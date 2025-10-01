Khởi động "Ngày hội vui khỏe trực tuyến" chung tay hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 1/10, Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) và đơn vị tổ chức giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội ra mắt chương trình "Ngày hội vui khỏe trực tuyến" (3F - Fun Fit Fest) với thông điệp "Hòa nhịp đập bứt phá, mang tốt đẹp lan tỏa."

Chương trình diễn ra từ 1/10 đến 4/11/2025, là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của giải chạy quốc tế Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội, với mục tiêu kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh và lan tỏa tinh thần thể thao trên các nền tảng mạng xã hội.

Để hoà nhịp cùng 3F, người tham gia có thể sử dụng ứng dụng vRace trên điện thoại di động để thực hiện một trong 3 môn: chạy bộ, đi bộ hoặc đạp xe.

Ban Tổ Chức sẽ quy đổi mỗi 1km hợp lệ trên hệ thống vRace tương ứng với 3.000 đồng đóng góp vào Quỹ Nghị Lực Sống, nhằm hỗ trợ người khuyết tật có cơ hội lập nghiệp với chương trình "Khởi nghiệp kinh doanh số."

Ngoài ra, người tham gia cũng có thể sử dụng Facebook để chụp ảnh và đăng trên trang cá nhân của mình kèm đầy đủ nội dung theo yêu cầu và hashtag chương trình #StandardCharteredVN #ButPhaVuonXa #StandardCharteredMarathon #SCHM2025 #FunFitFest #Ngayhoivuikhoetructuyen #NghiLucSong (hình thức này áp dụng cho bất kỳ môn thể dục - thể thao nào).

Mỗi tài khoản Facebook sẽ được ghi nhận một lượt tham gia duy nhất và mỗi bài đăng hợp lệ trên mạng xã hội Facebook sẽ được quy đổi thành 20.000 đồng, đóng góp cho Quỹ Nghị Lực Sống.

Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, ngân hàng Standard Chartered Việt Nam nhấn mạnh đây là một chương trình chứa đựng nhiều tâm huyết của ban tổ chức và tin tưởng rằng sự kiện sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng.

"Sự kiện 'Ngày hội vui khỏe trực tuyến - Fun Fit Fest' không chỉ là lưu lại cột mốc bứt phá của bản thân, mà còn là khoảnh khắc chúng ta cùng nhau lan toả, khích lệ tinh thần thể thao, nâng cao sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần của cả cộng đồng… đồng thời chung tay cùng chúng tôi giúp đỡ những người khuyết tật của quỹ Nghị Lực Sống có cơ hội khởi nghiệp," bà Trịnh Như Quỳnh chia sẻ.

Nghị Lực Sống là doanh nghiệp xã hội được thành lập từ năm 2008, hoạt động với mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật và nhóm yếu thế hòa nhập xã hội thông qua đào tạo nghề Công nghệ Thông tin miễn phí và nâng cao năng lực và tạo việc làm.

Đến nay, Nghị Lực Sống đã đào tạo hơn 1.560 học viên, với 70% có việc làm sau tốt nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và công bằng xã hội tại Việt Nam.

Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025, giải chạy thứ 10 trong hệ thống giải Standard Chartered Marathon danh tiếng thế giới sẽ diễn ra vào ngày 9/11/2025 tại Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội.

Standard Chartered là nhà tài trợ chính cho giải chạy, khẳng định cam kết đồng hành và phát triển lâu dài cùng Việt Nam, nối tiếp hành trình hơn 120 năm gắn bó.

Giải chạy mang tinh thần thể thao kết nối cộng đồng bền vững, là sân chơi dành cho tất cả những ai yêu chạy bộ, từ các vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên khuyết tật, vận động viên nước ngoài cũng như cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam./.

Người khuyết tật và người bình thường cùng chạy bộ trên một hành trình Sẽ có khoảng 350 vận động viên, gồm người điếc, người khiếm thính, người mù... cùng nhau chạy hoặc đi bộ bên cạnh những người không khuyết tật, để lan tỏa tinh thần "Muôn màu sắc, một hành trình.'