Khởi tố Phó Chánh án Toà dân sự Toà án nhân dân thành phố Huế

Phó Chánh án Toà dân sự Huế, Thái Thị Hồng Vân bị khởi tố vì tội nhận hối lộ, liên quan vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc gây chấn động địa phương.

Chiều 12/9, thông tin từ Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Huế Vũ Văn Minh cho biết đơn vị đã nhận được quyết định của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố bà Thái Thị Hồng Vân, Phó Chánh án Tòa dân sự Tòa án nhân dân thành phố Huế về tội danh “Nhận hối lộ” và đã báo cáo lên cấp trên.

Trước đó, vào cuối năm 2024, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế (cũ) phối hợp Công an phường An Đông phát hiện, làm rõ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc đối với nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Lê Đức (sinh năm 1993), Võ Huyền Linh Phương (sinh năm 1995), Le Vui Thi (sinh năm 1976, quốc tịch Australia, tên gọi khác Lê Thị Vui), Lê Văn Cu (sinh năm 1978), Lê Thị Kim Hiền (sinh năm 1986), Nguyễn Phan Mỹ Huyền (sinh năm 1996) và Huỳnh Tạo (sinh năm 1985), cùng trú tại thành phố Huế.

Các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua ứng dụng Zalo, có số tiền giao dịch hàng tỷ đồng.

Ngày 21/8/2025, Tòa án nhân dân thành phố Huế tổ chức phiên tòa xét xử 7 bị cáo trên trong vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc.” Qua xem xét tính chất vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Lê Đức 2 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng; Lê Thị Kim Hiền 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Phan Mỹ Huyền 1 năm tù; Võ Huyền Linh Phương 70 triệu đồng về tội “Tổ chức đánh bạc.”

Các bị cáo: Le Vui Thi bị xử phạt 100 triệu đồng, Lê Văn Cu 20 triệu đồng, Huỳnh Tạo 25 triệu đồng về tội “Đánh bạc.” Hội đồng xét xử buộc tất cả các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Được biết, bà Thái Thị Hồng Vân được phân công làm thẩm phán, chủ tọa phiên tòa.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang điều tra, mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng liên quan./.

