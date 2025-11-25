Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay (25/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi Bắc Bộ 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Vùng trên biển, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao 5,0-7,0m.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: khu vực Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đêm 25/11 có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông; từ ngày 26/11 mưa giảm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trời rét có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn có thể gây ra, ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Lũ quét trên sông, suối nhỏ. Sạt lở đất ở sườn dốc.

Dự báo chi tiết các vùng từ chiều tối 25 đến hết ngày 26/11 cụ thể:

Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C. Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ; vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C. Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C. Phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Thành phố Huế đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-30 độ C. Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3./.

