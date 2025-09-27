Kỳ thủ Lại Lý Huynh giành ngôi vô địch thế giới cờ Tướng

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh đã xuất sắc đánh bại Doãn Thăng - niềm hy vọng của Trung Quốc để giành huy chương Vàng nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải vô địch cờ Tướng thế giới 2025.

Chiều 27/9 tại Thượng Hải (Trung Quốc), kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh đã đi vào lịch sử khi xuất sắc giành huy chương Vàng nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải vô địch cờ Tướng thế giới 2025.

Trong trận chung kết, đối thủ của Lại Lý Huynh là Doãn Thăng, “thần đồng” 20 tuổi và cũng là niềm hy vọng lớn nhất của cờ tướng Trung Quốc.

Kỳ thủ Việt Nam gặp bất lợi khi phải cầm quân đen, đi sau và đối diện sức ép khi Doãn Thăng chọn lối đánh tấn công dồn dập với thế đổi pháo.

Tuy nhiên, Lại Lý Huynh vẫn giữ được sự bình tĩnh, chấp nhận những nước thí quân chiến lược để giành lại thế cân bằng. Sang trung cuộc, anh dần tạo lợi thế bằng các nước đi chắc chắn, buộc đối thủ lúng túng.

Bước ngoặt đến ở tàn cuộc, khi Lại Lý Huynh khéo léo khóa chặt quân xe và mã của Doãn Thăng, khiến kỳ thủ chủ nhà không còn phương án thoát hiểm. Sau hơn 3 giờ thi đấu căng thẳng, Doãn Thăng phải buông cờ, nhường chức vô địch cho đối thủ đến từ Việt Nam.

Thành tích này càng trở nên ý nghĩa khi từ năm 1990 đến nay, toàn bộ 18 chức vô địch cờ tiêu chuẩn cá nhân nam thế giới đều thuộc về các kỳ thủ Trung Quốc.

Việt Nam từng hai lần tiến gần đến đỉnh cao với Nguyễn Thành Bảo năm 2009 và Lại Lý Huynh năm 2023 nhưng đều dừng lại ở ngôi á quân.

Chiến thắng lần này không chỉ phá vỡ thế độc tôn của Trung Quốc, mà còn đánh dấu tấm huy chương Vàng đầu tiên của cờ tướng Việt Nam ở nội dung cá nhân cờ tiêu chuẩn.

Con đường đến chức vô địch của Lại Lý Huynh cũng đầy gian nan. Ở vòng bảng, anh từng hòa chính Doãn Thăng và cao thủ Mạnh Phồn Duệ trước khi giành vé vào chung kết nhờ chỉ số phụ.

Trước đây, cờ tướng Việt Nam từng có huy chương Vàng đồng đội thế giới 2022 và Lại Lý Huynh cũng giành huy chương Vàng cờ nhanh cá nhân, nhưng chức vô địch cờ tiêu chuẩn lần này mới thực sự đưa cờ tướng Việt Nam lên một tầm cao mới trên bản đồ thế giới.

Ngay sau chiến thắng, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam Nguyễn Hữu Luận cùng Tập đoàn Phương Trang đã thưởng nóng 1 tỷ đồng cho Huynh và 200 triệu đồng cho huấn luyện viên. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn cho kỳ thủ, vừa làm nên kỳ tích trên đất Trung Quốc./.

