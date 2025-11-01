Lan tỏa thông điệp bảo vệ trẻ em trong thế giới số

Ngày hội “Không Một Mình” lan tỏa thông điệp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, kêu gọi toàn xã hội chung tay xây dựng môi trường số an toàn, nhân văn và không để trẻ em đơn độc.

Ngày hội An toàn trực tuyến “Không Một Mình” diễn ra ngày 1–2/11 tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), quy tụ hàng trăm học sinh, nghệ sĩ, tổ chức quốc tế và cơ quan quản lý, chung tay xây dựng không gian mạng an toàn cho trẻ em.

Sự kiện nằm trong chiến dịch do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, với sự bảo trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) và nhiều bộ, ngành Việt Nam.

Theo Bộ Công an, từ đầu năm 2025 đã có hơn 50 vụ “bắt cóc trực tuyến”, 90% nạn nhân là nữ. Tại ngày hội, học sinh được trải nghiệm công nghệ, nhận biết nguy cơ và học cách tự bảo vệ mình.

Bà Michaela Bauer, Phó Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, đánh giá cao sáng kiến, nhấn mạnh chiến dịch mang thông điệp nhân văn, giúp trẻ em không đơn độc trong thế giới số, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng./.