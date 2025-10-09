Lắp đặt xong hệ thống radar giám sát tại Sân bay Long Thành trong tháng 10

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa tiến hành thi công lắp đặt hệ thống radar giám sát tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, đây là hạng mục then chốt, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với năng lực điều hành bay, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả khai thác hàng không trong thời gian tới.

Theo đó, công tác lắp đặt trạm radar giám sát sơ/thứ cấp tại Long Thành đang được đội ngũ kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật của Trung tâm kiểm soát Không lưu Long Thành (Công ty Quản lý bay miền Nam) phối hợp chặt chẽ triển khai với các chuyên gia của EASAT - một trong những nhà sản xuất radar của Vương quốc Anh, đảm nhiệm vai trò nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị radar giám sát.

“Trong tháng 10 này sẽ lắp đặt xong radar giám sát tại Sân bay Long Thành. Quá trình thi công được giám sát nghiêm ngặt, tuân thủ đầy đủ quy định, quy trình của VATM và yêu cầu kỹ thuật của EASAT. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và quản lý tiến độ cũng được đặt lên hàng đầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ kỹ thuật,” lãnh đạo VATM khẳng định.

Khi radar Long Thành chính thức được lắp đặt xong và đưa vào vận hành, phía VATM tin tưởng sẽ là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển đối với điều hành, quản lý bay trong vùng trời khu vực.

Được biết, VATM là chủ đầu tư Dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ quản lý bay” trong giai đoạn 1 của Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Trong đó, hạng mục tháp kiểm soát không lưu cao 123m là công trình cao nhất trong khu vực Sân bay Long Thành, đảm bảo bao quát toàn bộ không gian hoạt động trên mặt đất như đường băng, đường lăn và sân đỗ. Việc bố trí radar giám sát mặt đất tại vị trí này giúp hạn chế tối đa các điểm mù do công trình, phương tiện hoặc vật cản, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và điều hành không lưu./.

Sân bay quốc tế Long Thành xây trên diện tích 5.000 ha, gồm 3 giai đoạn đầu tư với tổng vốn gần 336.630 tỷ đồng. Giai đoạn một dự kiến đáp ứng 25 triệu lượt khách cùng 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành cả ba giai đoạn, công trình có công suất phục vụ 100 triệu lượt khách và 5 triệu tấn hàng hóa.

