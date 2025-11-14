Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc quy tụ 1.000 nghệ sỹ, diễn viên

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 26/11 tại Rạp Kim Mã – Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam với hơn 1.000 nghệ sỹ của 10 đơn vị nghệ thuật tranh tài.

Theo thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), liên hoan được tổ chức nhằm khơi dậy tình yêu, niềm đam mê và trách nhiệm gìn giữ, phát huy nghệ thuật truyền thống của các thế hệ nghệ sỹ, diễn viên, đồng thời phát hiện những nhân tố sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật.

Đây là hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt, tôn vinh những giá trị nghệ thuật truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, giúp khán giả hiểu và thêm yêu sân khấu tuồng và dân ca kịch - hai loại hình nghệ thuật tiêu biểu, giàu giá trị thẩm mỹ và triết lý nhân sinh của người Việt.

Liên hoan không chỉ là diễn đàn giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm nghệ thuật giữa các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc, mà còn là dịp để đưa ra các giải pháp đổi mới phương thức quản lý, dàn dựng, biểu diễn và đào tạo nghệ sỹ, phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới; tôn vinh các nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn, đơn vị có đóng góp xuất sắc trong việc bảo tồn và sáng tạo các loại hình sân khấu truyền thống.

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025 quy tụ 14 vở diễn được dàn dựng công phu, phản ánh sâu sắc đời sống xã hội, ca ngợi lịch sử truyền thống, quê hương, đất nước, con người Việt Nam, tôn vinh những giá trị đạo đức, nhân văn và khát vọng hướng thiện, cùng sự tham gia của gần 1.000 nghệ sỹ diễn viên đến từ 10 đơn vị nghệ thuật trong cả nước.

Các vở tuồng, dân ca kịch tham gia liên hoan đều mang hơi thở đương đại nhưng vẫn giữ được cốt lõi truyền thống, góp phần xây dựng nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hướng tới mục tiêu phát triển văn hóa vì con người và khơi dậy khát vọng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Các tác phẩm cũng hướng tới khẳng định giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của các loại hình tuồng (hát bội) và dân ca kịch (các làn điệu dân ca kịch như bài chòi, ca kịch Huế…).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao tặng các giải thưởng cao quý cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc, bao gồm: Giải Xuất sắc cho vở diễn và Giải Xuất sắc cho nghệ sỹ biểu diễn (1 nam, 1 nữ); Huy chương vàng, Huy chương bạc cho các vở diễn và nghệ sỹ; giải Xuất sắc cho các thành phần sáng tạo như tác giả kịch bản, đạo diễn, nhạc sỹ, họa sỹ thiết kế./.

Cận cảnh những hình ảnh đầy tính nghệ thuật của các nghệ sỹ và sân khấu Tuồng Tuồng (hát bội) là loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống của Việt Nam, hình thành trên cơ sở vũ nhạc và các trò diễn xướng dân gian, với 2 thể loại tuồng kinh điển và tuồng dân gian.