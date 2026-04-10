Liên hợp quốc cảnh báo nguồn vốn phát triển toàn cầu tiếp tục sụt giảm

Báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy dòng vốn phát triển đang suy yếu do căng thẳng địa chính trị và rào cản thương mại, đẩy nhiều quốc gia nghèo vào tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng.

Vân Anh
Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo báo cáo mới nhất từ Liên hợp quốc công bố ngày 9/4, các nguồn lực tài chính dành cho phát triển đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực.

Những tiến bộ đạt được trong nhiều thập kỷ không chỉ bị đình trệ mà còn có nguy cơ đảo ngược do hợp tác quốc tế suy yếu, rào cản thương mại gia tăng và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Báo cáo chỉ ra một thực trạng đáng báo động: Các nước đang phát triển, đặc biệt là những quốc gia nghèo nhất, đang rơi vào cảnh “thiếu vốn” trầm trọng.

Họ vừa phải đối mặt với nhu cầu chi tiêu khổng lồ để xóa đói giảm nghèo và xây dựng hạ tầng, vừa chịu áp lực do viện trợ sụt giảm và chi phí vay mượn đắt đỏ.

Đáng chú ý, gánh nặng nợ nần của các nước này đã chạm mức cao nhất trong vòng 20 năm qua vào năm 2024.

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed nhấn mạnh rằng, để bảo vệ những thành quả đã dày công xây dựng, cộng đồng quốc tế cần khẩn trương thực hiện “Cam kết Sevilla.”

Đây được coi là lộ trình quan trọng nhất để khai thông nguồn vốn và giúp các nước nghèo tiếp cận tài chính một cách dễ dàng, linh hoạt hơn.

Trong khi đó, ông Li Junhua, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội, cảnh báo rằng các toan tính chính trị đang gây nguy hiểm cho hợp tác toàn cầu.

Tuy nhiên, ông cũng ghi nhận một điểm sáng là đầu tư vào năng lượng sạch đã đạt mức kỷ lục 2.200 tỷ USD vào năm 2024, cao gấp đôi so với nhiên liệu hóa thạch.

Ngoài ra, trao đổi thương mại giữa các nước đang phát triển cũng tăng gấp 4 lần trong 2 thập kỷ qua.

Báo cáo kết luận rằng mô hình toàn cầu hóa cũ không còn phù hợp. Liên hợp quốc khuyến nghị các quốc gia cần áp dụng hợp tác đa tầng, kết nối đầu tư trong nước với hỗ trợ khu vực và toàn cầu, đồng thời không rút lui khỏi chủ nghĩa đa phương để xây dựng hạ tầng thích ứng bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Theo kế hoạch, dự kiến cầu đường bộ Đuống sẽ hợp long vào đầu tháng Bảy và thông xe vào giữa tháng 9/2026. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Bộ Tài chính đẩy mạnh quản lý nợ và hợp tác kinh tế đối ngoại

Bộ Tài chính đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định vay và viện trợ quốc tế ngay từ đầu năm 2026, nổi bật với khoản vay 50 tỷ yên từ Nhật Bản, đồng thời mở rộng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các đối tác lớn nhằm tối ưu nguồn lực.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất châu Âu

Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Đức có GDP bình quân đầu người theo PPS cao nhất ở mức 115% so với trung bình EU. Đây là quốc gia duy nhất trong nhóm này nằm trên mức 100%.