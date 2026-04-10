Liên hợp quốc cảnh báo nguồn vốn phát triển toàn cầu tiếp tục sụt giảm

Theo báo cáo mới nhất từ Liên hợp quốc công bố ngày 9/4, các nguồn lực tài chính dành cho phát triển đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực.

Những tiến bộ đạt được trong nhiều thập kỷ không chỉ bị đình trệ mà còn có nguy cơ đảo ngược do hợp tác quốc tế suy yếu, rào cản thương mại gia tăng và căng thẳng địa chính trị leo thang.

Báo cáo chỉ ra một thực trạng đáng báo động: Các nước đang phát triển, đặc biệt là những quốc gia nghèo nhất, đang rơi vào cảnh “thiếu vốn” trầm trọng.

Họ vừa phải đối mặt với nhu cầu chi tiêu khổng lồ để xóa đói giảm nghèo và xây dựng hạ tầng, vừa chịu áp lực do viện trợ sụt giảm và chi phí vay mượn đắt đỏ.

Đáng chú ý, gánh nặng nợ nần của các nước này đã chạm mức cao nhất trong vòng 20 năm qua vào năm 2024.

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed nhấn mạnh rằng, để bảo vệ những thành quả đã dày công xây dựng, cộng đồng quốc tế cần khẩn trương thực hiện “Cam kết Sevilla.”

Đây được coi là lộ trình quan trọng nhất để khai thông nguồn vốn và giúp các nước nghèo tiếp cận tài chính một cách dễ dàng, linh hoạt hơn.

Trong khi đó, ông Li Junhua, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội, cảnh báo rằng các toan tính chính trị đang gây nguy hiểm cho hợp tác toàn cầu.

Tuy nhiên, ông cũng ghi nhận một điểm sáng là đầu tư vào năng lượng sạch đã đạt mức kỷ lục 2.200 tỷ USD vào năm 2024, cao gấp đôi so với nhiên liệu hóa thạch.

Ngoài ra, trao đổi thương mại giữa các nước đang phát triển cũng tăng gấp 4 lần trong 2 thập kỷ qua.

Báo cáo kết luận rằng mô hình toàn cầu hóa cũ không còn phù hợp. Liên hợp quốc khuyến nghị các quốc gia cần áp dụng hợp tác đa tầng, kết nối đầu tư trong nước với hỗ trợ khu vực và toàn cầu, đồng thời không rút lui khỏi chủ nghĩa đa phương để xây dựng hạ tầng thích ứng bền vững./.

