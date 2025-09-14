Mạng lưới cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam trong nước và ngoài nước

Mạng lưới phóng viên Thông tấn xã Việt Nam không chỉ phủ khắp 34 tỉnh, thành phố trong nước mà còn có mặt tại 30 địa bàn trọng điểm, chiến lược trên toàn cầu.

Trải qua 80 năm đồng hành cùng đất nước (1945-2025), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, Nhà nước, Thông tấn xã Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, phát triển, trở thành cơ quan thông tấn quốc gia lớn mạnh.

Đến nay, mạng lưới phóng viên Thông tấn xã Việt Nam không chỉ phủ khắp 34 tỉnh, thành phố trong nước mà còn có mặt tại 30 địa bàn trọng điểm, chiến lược trên toàn cầu, mang khát vọng Việt Nam ra thế giới, đồng thời đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam.

Với truyền thống kiên cường, tinh thần đổi mới không ngừng và khát vọng vươn xa, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục phấn đấu khẳng định vị thế là hãng thông tấn chủ lực, cơ quan truyền thông quốc gia, niềm tự hào của nền báo chí Việt Nam./.