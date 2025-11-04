Miền Trung chủ động rà soát hồ đập, ứng phó nguy cơ lũ chồng lũ do bão Kalmaegi

Ngày 4/11, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước và chuẩn bị biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Để chủ động phòng, chống bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và đề phòng ngập lụt, úng, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa khẩn trương kiểm tra, rà soát và đánh giá mức độ thiệt hại công trình sau đợt mưa lũ kéo dài cuối tháng 10 vừa qua, đặc biệt là các đập, hồ chứa nước; chủ động, kịp thời triển khai các phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình, không để xảy ra sự cố.

Đối với các hồ chứa nước có cửa van điều tiết, cần xây dựng kịch bản vận hành, chỉ đạo các đơn vị quản lý tổ chức vận hành điều tiết các hồ chứa thủy lợi theo quy trình, ưu tiên giành dung tích phòng lũ cho hạ du; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo khi có tình huống bất thường xảy ra.

Các đơn vị đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới của tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng chốt chặn tại các điểm ngập tràn, khu vực xung yếu. (Ảnh: TTXVN phát)

Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

Các đơn vị xác định danh sách cụ thể, tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố khi có mưa lớn, trong đó lưu ý các hồ nhỏ do cấp xã, các hồ chứa do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xây dựng và quản lý; cập nhật và triển khai phương án ứng phó với mưa lớn phù hợp với dự báo mưa, lũ và hiện trạng công trình.

Đối với công trình xung yếu cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước, kiến nghị ngừng khai thác hoặc có giải pháp hạ thấp mực nước, đảm bảo không để xảy ra sự cố nếu công trình không bảo đảm an toàn.

Đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; tiếp tục kiểm tra, rà soát, bố trí nhân lực thường trực tại các công trình thủy lợi trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố; kịp thời xử lý tình huống bất thường ngay giờ đầu và chủ động triển khai ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ.”

Trong những ngày cuối tháng 10 vừa qua, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, mực nước sông đã vượt lũ lịch sử tại thành phố Huế và Đà Nẵng; Cảnh bảo trong thời gian tiếp theo khả năng xảy ra mưa lớn vẫn cao, đặc biệt Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-110mm, cục bộ có nơi trên 200mm, tạo áp lực lớn cho công tác quản lý, vận hành các hồ chứa nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, bão Kalmaegi hiện đang hoạt động trên khu vực miền Trung Philippines với cường độ mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16.

Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh thêm trong những giờ tới.

Theo nhận định ban đầu của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia: Khoảng ngày 5/11, bão Kalmaegi sẽ di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm nay, với cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Khoảng ngày 6/11, bão tiếp tục mạnh thêm lên cấp 14, giật cấp 17 và ở vị trí cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 500km về phía Đông Đông Nam.

Ngày 7/11, bão di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm ảnh hưởng từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ trong khoảng thời gian từ đêm ngày 6-9/11. Sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h, cường độ suy yếu dần./.

