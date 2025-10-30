Xã hội

Môi giới bất hợp pháp đẩy chi phí đi làm việc ở nước ngoài lên quá cao

Theo đại diện Bộ Công an, người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải chi trả khoản phí quá cao. Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện có doanh nghiệp môi giới để ngoài sổ sách số tiền rất lớn.

Hồng Kiều
Lao động tham gia kỳ thi tiếng Hàn để sang Hàn Quốc làm việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trong khi thông tin chính thống về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài từ các cơ quan, doanh nghiệp hợp pháp chưa chắc đã đến được với người lao động thì các tài khoản mạng xã hội, kênh tuyên truyền phi chính thống lại rất phổ biến. Cùng với hình thức truyền miệng người này giới thiệu người kia, "đường dây" này khiến chi phí đi làm việc ở nước ngoài bị đẩy lên rất cao.

Đây là thông tin được Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), nêu tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 30/10.

Đại tá Nguyễn Huy Khích cho biết qua công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cơ quan công an nhận thấy hoạt động này còn nhiều bất cập, đặc biệt là vấn đề chi phí. Nhiều lao động thuộc nhóm yếu thế, vì khó khăn mới tìm đường ra nước ngoài làm việc mong thay đổi cuộc sống nhưng lại phải chi trả những khoản phí quá lớn.

"Qua điều tra một số vụ án, chúng tôi phát hiện có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để ngoài sổ sách số tiền rất lớn. Những khoản này thực chất đều là tiền của người lao động.

Theo Đại tá Nguyễn Huy Khích, thị trường đang nổi lên tình trạng phức tạp về môi giới lao động trong và ngoài nước, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân không được cấp phép vẫn thực hiện việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

"Họ đứng ra làm nhiều việc, trong đó có tuyển nguồn, quảng bá trên mạng xã hội, thậm chí làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để tuyên truyền cho hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài khi chưa được cấp phép,” Đại tá Nguyễn Huy Khích cho hay.

Theo Đại tá Nguyễn Huy Khích, thời gian qua Bộ Công an đã khởi tố nhiều vụ án và chỉ đạo công an các địa phương điều tra hàng loạt vụ việc liên quan đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các tội danh bị khởi tố chủ yếu gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xuất cảnh trái phép, mua bán người, tổ chức trốn đi nước ngoài trái phép, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức…

Lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thời gian qua, lực lượng công an đã chủ động đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc vi phạm. Tuy nhiên, quan trọng là doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị phối hợp phải nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật.

Từ thực tế đó, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết sẽ đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này, như định hướng loại bỏ các "giấy phép con", các thủ tục không cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hoạt động của doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Các doanh nghiệp cũng phải tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, đồng thời minh bạch, chính xác và nhanh chóng trong việc cung cấp thông tin tới người lao động.

Ngoài ra, đại diện Bộ Công an cũng khuyến cáo về tình trạng người lao động Việt Nam vi phạm pháp luật ở nước ngoài là vấn đề đáng bàn, đặc biệt tại 3 thị trường lớn là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Cộng đồng người Việt Nam hiện lớn thứ 2 tại Nhật Bản và tỷ lệ vi phạm pháp luật của người Việt Nam đang cao nhất trong số lao động người nước ngoài ở Nhật Bản.

Đại tá Nguyễn Huy Khích cho rằng cần lưu ý tình trạng này vì vi phạm của người lao động sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia, tác động tiêu cực tới hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài./.

(Vietnam+)
#Vấn đề phí môi giới lao động #Hoạt động môi giới trái phép #Bất cập trong quản lý lao động quốc tế #Tội phạm liên quan đến xuất khẩu lao động #Ảnh hưởng của vi phạm pháp luật đến hình ảnh quốc gia #Chính sách pháp luật về đưa người lao động đi nước ngoài #Vai trò của doanh nghiệp hợp pháp #Nguy cơ vi phạm pháp luật tại Nhật Bản #Hàn Quốc #Đài Loan #Chống hoạt động môi giới không phép và giả mạo tài liệu #Nâng cao trách nhiệm và minh bạch trong ngành xuất khẩu lao động
