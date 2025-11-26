Mưa lũ nghiêm trọng càn quét Đông Nam Á, Thái Lan dồn lực ứng phó

Mưa lũ nghiêm trọng đang bao trùm nhiều nước Đông Nam Á, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, từ Thái Lan đến Malaysia và Indonesia.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại miền Nam Thái Lan, Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan (RTARF) ngày 26/11 thông báo đã triển khai nhân sự, đội ngũ y tế và thiết bị đến tỉnh Songkhla, đồng thời thành lập 4 khu vực tác chiến để quản lý công tác cứu trợ và sơ tán lũ lụt.

Theo người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan, ông Siripong Angkasakulkiat, số người thiệt mạng do lũ lụt diện rộng ở miền Nam nước này đã tăng lên 33. Các nạn nhân phân bố tại 7 tỉnh, chủ yếu do lũ quét, điện giật và đuối nước.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Songkhla do mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây ngập nặng tại huyện Hat Yai và khu vực lân cận. Hơn 1.200 người ở Songkhla đã phải sơ tán từ cuối tuần trước.

Tính tại các tỉnh miền Nam nói chung, mưa lũ đã ảnh hưởng hơn 980.000 hộ gia đình và trên 2,7 triệu người.

Thiếu tướng Wanchana Sawasdee, phát ngôn viên của Trung tâm Điều hành Khủng hoảng Lũ lụt, cho biết huyện Hat Yai hiện được xác định là khu vực quan trọng nhất, do có nước lũ hội tụ.

Cảnh ngập lụt tại Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, ngày 25/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quân đội đang quản lý các khu vực xung quanh Hat Yai để điều phối các nỗ lực cứu trợ, cùng với sự tham gia của các tiểu đoàn cứu trợ thiên tai. Hải quân Thái Lan cũng đã điều tàu sân bay duy nhất của nước này Chakri Naruebet từ ngày 25/11 tham gia công tác hỗ trợ y tế và vận chuyển nhu yếu phẩm.

Giới chức y tế huyện Hat Yai cho biết đội máy bay trực thăng sẽ đưa lương thực và chuyển toàn bộ các bệnh nhân chăm sóc đặc biệt ra khỏi bệnh viện đang điều trị cho khoảng 600 bệnh nhân. Trong khi đó, khoảng 20 trực thăng và 200 xuồng cứu hộ gặp khó khăn trong tiếp cận người dân bị mắc kẹt.

Cũng theo Tướng Wanchana, khu vực bị ảnh hưởng đã được chia thành 4 vùng hoạt động. mỗi vùng quản lý 4 khía cạnh chính của công tác ứng phó khủng hoảng, bao gồm quản lý con người, nước, thông tin và quản lý hậu cần, phân phối viện trợ.

Các nỗ lực sẽ tập trung vào việc xác định vị trí của những người đang gặp nguy hiểm và sơ tán họ đến nơi trú ẩn an toàn, quyên góp hàng hóa thiết yếu cho các khu vực bị ảnh hưởng, đẩy nhanh việc thoát nước lũ có tính đến tác động của thủy triều, và truyền thông rõ ràng tới người dân về tình hình hiện tại cũng như các hỗ trợ sẵn có thông qua các kênh như Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai và Đường dây nóng Chính phủ.

Trong khi đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, các bộ, ban, ngành của Thái Lan cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với lũ lụt ở miền Nam và giảm bớt thiệt hại về mọi mặt cho người dân.

Theo Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun, bộ này đã lập trung tâm điều phối để theo dõi tình hình trực tiếp, liên kết thông tin từ các văn phòng thương mại tỉnh cùng với các cơ quan liên quan khác, đồng thời thu thập dữ liệu về những tác động đang diễn ra để cho phép hỗ trợ nhanh chóng và chính xác.

Trung tâm có nhiệm vụ liên tục tiến hành đánh giá, tập trung vào các tuyến đường giao thông, khả năng tiếp cận các khu vực có nguy cơ cao, việc dự trữ hàng hóa và nhu cầu cụ thể của từng quận huyện để đảm bảo hỗ trợ kịp thời.

Tương tự, Bộ trưởng Năng lượng Auttapol Rerkpiboon chỉ đạo Tập đoàn dầu khí và năng lượng quốc gia Thái Lan (PTT) đảm bảo các trạm xăng dầu hoạt động liên tục và an toàn để cung cấp đủ nhiên liệu cho các hoạt động cứu hộ lũ lụt và người dân địa phương.

Cảnh ngập lụt tại Hat Yai, tỉnh Songkhla , Thái Lan, ngày 25/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngoài ra, Bộ trưởng Auttapol cũng chỉ đạo tập đoàn PTT và Tổng cục Điện lực Thái Lan (EGAT) chuẩn bị phân phối hàng cứu trợ cho nạn nhân vùng lũ.

Tập đoàn EGAT cho biết đang tập trung đảm bảo an ninh lưới điện ở khu vực phía Nam, hỗ trợ 57 công nhân bị mắc kẹt tại nhà máy điện Chana ở Songkhla, cũng như cung cấp gần 30.000 gói hàng cứu trợ (bao gồm lương thực và nước uống) cho các cộng đồng bị ảnh hưởng ở các tỉnh Songkhla, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat và Yala.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng tăng cường các quy trình an toàn bằng cách tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt hơn tất cả các trạm biến áp cao thế để đảm bảo an toàn cho người dân.

Không chỉ Thái Lan, các nước láng giềng cũng chịu thiệt hại nặng. Ở Malaysia, lũ lụt đã buộc hàng chục nghìn người sơ tán và có một người tử vong.

Tại Indonesia, mưa lớn gây lũ và lở đất trong tuần qua khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, theo ước tính ban đầu./.

Thái Lan: Nước lũ cuồn cuộn tàn phá nghiêm trọng 9 tỉnh miền Nam Theo Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai, lũ lụt ảnh hưởng đến 9 tỉnh ở miền Nam, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến khoảng 2,2 triệu người.