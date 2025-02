Mỹ: Bùng phát dịch sởi nghiêm trọng tại miền Tây Texas

Một đợt bùng phát sởi đang lan rộng tại miền Tây Texas (Mỹ), cho thấy căn bệnh từng bị đẩy lùi này đang quay trở lại khi tỷ lệ tiêm chủng suy giảm.

Theo số liệu chính thức mới nhất, cơ quan y tế bang Texas đã ghi nhận 48 ca mắc bệnh trong đợt bùng phát hiện nay. Hầu hết bệnh nhân là trẻ em, tất cả đều chưa tiêm phòng hoặc không rõ tình trạng tiêm chủng.

Hiện đã có 13 trường hợp phải nhập viện và số ca nhiễm dự kiến sẽ còn gia tăng.

Tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em trên toàn nước Mỹ đang có xu hướng giảm, đặc biệt sau đại dịch COVID-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ mẫu giáo trên toàn quốc đã giảm xuống dưới 93% trong năm học 2023-2024, thấp hơn mức khuyến nghị 95% trong năm thứ tư liên tiếp.

Mối lo ngại về hậu quả sau khi tiêm phòng vaccine mRNA cùng làn sóng thông tin sai lệch đã khiến niềm tin vào các cơ quan y tế cộng đồng suy yếu nghiêm trọng.

Chuyên gia Amesh Adalja thuộc Đại học Johns Hopkins nhận định: "Có những khu vực tại Mỹ rất dễ bị ảnh hưởng, và tôi không ngạc nhiên khi đợt bùng phát này xảy ra ở một quận có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất bang - đây chính là điều kiện lý tưởng cho dịch bệnh bùng phát."

Theo CDC Mỹ, trong năm 2024 nước này ghi nhận 285 ca sởi. Đợt bùng phát tồi tệ nhất trong thời gian gần đây diễn ra vào năm 2019, với 1.274 ca, chủ yếu trong các cộng đồng Do Thái chính thống tại New York và New Jersey, mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Sởi là một bệnh truyền nhiễm cao qua đường hô hấp, thường gây phát ban nhưng cũng có thể dẫn đến viêm phổi, viêm não và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác.

Trên toàn cầu, căn bệnh này vẫn cướp đi hàng chục nghìn sinh mạng mỗi năm./.

WHO: Số ca mắc bệnh sởi trên toàn cầu tăng tới 79% trong năm 2023 Cố vấn kỹ thuật của WHO về bệnh sởi và rubella, bà Natasha Crowcroft cho biết tình hình bệnh sởi “vô cùng đáng lo ngại" và con số mắc sởi thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều so với công bố.