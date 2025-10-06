Mỹ: Công đoàn kiện chính quyền vì kế hoạch sa thải nhân viên

Ngày 5/10, hai công đoàn đại diện cho nhân viên liên bang Mỹ mới đây đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang bang California (Mỹ) nhằm ngăn chặn Tổng thống Donald Trump tiến hành kế hoạch sa thải hàng nghìn công chức trong thời gian chính phủ đóng cửa.



Theo tờ The Washington Post, chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét cắt giảm khoảng 16.000 nhân viên liên bang để tiết kiệm ngân sách giữa lúc bế tắc tài chính kéo dài.

Đơn kiện do Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ (AFGE) và Liên đoàn Nhân viên Nhà nước, Hạt và Đô thị (AFSCME) nộp ngày 5/10 cho rằng cần có lệnh cấm tạm thời để ngăn chặn “thiệt hại nghiêm trọng” có thể xảy ra.



Chủ tịch AFGE Everett Kelley lên án kế hoạch sa thải hàng loạt là “không chỉ phi pháp mà còn hoàn toàn sai trái”. Theo kênh CNN, Nhà Trắng đã lập danh sách các cơ quan nằm trong diện cắt giảm, chủ yếu là những đơn vị bị cho là “không phù hợp với ưu tiên của chính quyền.”



Một số quan chức cấp cao cảnh báo việc sa thải nhân viên trong thời gian đóng cửa có thể vi phạm luật cấm các cơ quan đưa ra cam kết chi tiêu mới khi chưa được Quốc hội phê chuẩn, trong đó có việc chi trả trợ cấp thôi việc.



Năm tài khóa 2024 của Mỹ đã kết thúc ngày 30/9, song Quốc hội vẫn chưa đạt được thỏa thuận về ngân sách cho năm tới do mâu thuẫn giữa hai đảng tại Thượng viện, nơi phe Cộng hòa nắm giữ đa số sít sao.

Tổng thống Trump trước đó cảnh báo rằng nếu phe Dân chủ tiếp tục ngăn chặn dự luật tạm thời, chính quyền sẽ tận dụng thời gian chính phủ đóng cửa để tăng hiệu quả hoạt động thông qua việc cắt giảm biên chế quy mô lớn./.