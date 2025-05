Mỹ phát triển ứng dụng chẩn đoán thiếu máu qua ảnh móng tay

Các nhà khoa học Mỹ đã phát triển một ứng dụng điện thoại thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng định lượng nồng độ hemoglobin trong máu và sàng lọc bệnh thiếu máu chỉ bằng cách chụp ảnh móng tay người dùng.

Theo báo cáo nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ngày 13/5, các nhà khoa học đã sử dụng ứng dụng AI này phân tích hình ảnh móng tay nhằm xác định nồng độ hemoglobin - một chỉ số then chốt trong việc phát hiện tình trạng thiếu máu.

Ứng dụng này cho thấy độ chính xác cao khi so sánh với kết quả công thức máu toàn phần của 9.061 người dùng.

Ngoài ra, việc ứng dụng đã được sử dụng hơn 1,4 triệu lần tính đến thời điểm này cũng cho phép tạo ra bản đồ tỷ lệ thiếu máu theo thời gian thực trên khắp nước Mỹ.

Công nghệ không xâm lấn này được đánh giá là dễ tiếp cận và đặc biệt hữu ích ở các khu vực thiếu nguồn lực y tế, cũng như giúp các cơ quan y tế trong việc hoạch định chính sách và can thiệp y tế cộng đồng.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tiềm năng lớn của ứng dụng trong việc theo dõi sức khỏe cá nhân hóa, đặc biệt là với những người đang sống chung với bệnh thiếu máu.

Nhờ vào việc tự kiểm tra định kỳ, người dùng có thể chủ động điều chỉnh chế độ ăn, sinh hoạt, và theo dõi hiệu quả điều trị mà không cần đến bệnh viện thường xuyên./.

