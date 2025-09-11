Mỹ trả tự do cho hàng trăm công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ

Hàng trăm công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét nhập cư tại Mỹ hồi tuần trước đã được trả tự do ngày 11/9, khép lại nỗ lực ngoại giao kéo dài một tuần của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đưa các công dân về nước.

Thông tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết 316 công dân Hàn Quốc đã rời khỏi trung tâm giam giữ ở Folkston thuộc bang Georgia, một tuần sau khi họ bị bắt giữ ngày 4/9 trong cuộc đột kích công trường xây dựng nhà máy pin xe điện (EV) của liên doanh giữa tập đoàn Hyundai Motor và LG Energy Solution tại quận Bryan.

Đây là kết quả chuyến làm việc của Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tại Mỹ trong tuần qua, trong đó có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Marco Rubio tại Nhà Trắng ngày 10/9 theo giờ địa phương.

Phía Hàn Quốc yêu cầu được hồi hương nhanh chóng tất cả các công dân bị bắt giữ, phía Mỹ không gây khó khăn cho những người này trong những lần nhập cảnh tiếp theo và xem xét đưa ra loại hình thị thực mới cho lao động Hàn Quốc.

Theo thông báo trước đó của Mỹ, tổng cộng 475 người, trong đó có 316 người Hàn Quốc, đã bị bắt tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện trong chiến dịch truy quét nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ.

Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) của Mỹ cho biết hầu hết những lao động Hàn Quốc bị bắt giữ đều có thị thực du lịch tạm thời hoặc nhập cảnh theo chương trình miễn thị thực.

Vụ bắt giữ đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ của hai nước đồng minh, nhất là sau những vấn đề liên quan thuế quan của Mỹ và thỏa thuận khung thương mại mà hai bên đạt được cuối tháng 7 vừa qua.

Trong phát biểu nhân 100 ngày cầm quyền đầu tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng cho rằng các doanh nghiệp của Hàn Quốc sẽ ngần ngại đầu tư trực tiếp vào Mỹ sau sự việc trên.

Về các giải pháp trong tương lai, ông cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang đàm phán để yêu cầu Mỹ cấp thị thực cho nhà đầu tư một cách bình thường, hoặc đảm bảo hạn ngạch hay tạo ra một loại thị thực mới.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ hy vọng các vấn đề trên sẽ được giải quyết, vì thực tế phía Mỹ cũng có nhu cầu về đầu tư nước ngoài.

Theo thỏa thuận khung thương mại giữa hai bên, Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ./.

Tòa án Tối cao Mỹ bật đèn xanh cho cuộc truy quét người nhập cư gây tranh cãi Tòa án Tối cao Mỹ cho phép lực lượng liên bang tiếp tục các cuộc tuần tra lưu động tại miền Nam bang California nhằm truy bắt và trục xuất người nhập cư.