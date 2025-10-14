NATO hối thúc các nước thành viên tăng ngân sách quốc phòng

Ngày 13/10, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã kêu gọi các nước thành viên tăng ngân sách quốc phòng nhằm bảo đảm an ninh, trong bối cảnh liên minh đang hướng tới mục tiêu nâng mức đầu tư chung cho lĩnh vực phòng thủ tập thể.

Phát biểu tại Khóa họp Đại hội đồng Nghị viện NATO ở Ljubljana (Slovenia), Tổng Thư ký Rutte cho biết các đồng minh châu Âu và Canada “đang trên lộ trình” đưa chi tiêu quốc phòng tiệm cận với mức của Mỹ, đồng thời lưu ý các quốc gia thành viên đã cam kết đầu tư 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho ngân sách quốc phòng vào năm 2035, trong đó có 3,5% dành cho chi tiêu quốc phòng lõi.

Tổng Thư ký NATO nhấn mạnh: “Bước đi này là cần thiết để bảo đảm an ninh cho Đại Tây Dương, Bắc Cực, châu Âu và Mỹ.”

Hiện nay, phần lớn trong số 32 nước thành viên NATO dành chưa tới 3% GDP cho ngân sách quốc phòng.

Kỳ họp thường niên kéo dài 4 ngày của Hội đồng Nghị viện NATO, một cơ quan tư vấn cho các nhà lập pháp từ các thành viên và các quốc gia đối tác, đã kết thúc ngày 13/10 tại Ljubljana với sự tham dự của 245 đại biểu.

Đại hội đồng đã thông qua 6 nghị quyết khuyến nghị tăng cường khả năng chống chịu trước sự can thiệp của nước ngoài, tăng cường răn đe và phòng thủ, hợp tác kinh tế và an ninh xuyên Đại Tây Dương sâu rộng hơn, ổn định hơn ở Tây Balkan, tiếp tục hỗ trợ Ukraine và sẵn sàng cho các cuộc xung đột bằng thiết bị không người lái trong tương lai.

Các đại biểu kêu gọi đầu tư nhiều hơn vào năng lực phòng không và tên lửa, tăng cường tài trợ cho các công nghệ mới nổi như thiết bị bay không người lái và hành động mạnh mẽ hơn chống lại các mối đe dọa hỗn hợp./.

