New Zealand chi 1,6 tỷ USD thay thế các máy bay quân sự lỗi thời

Ngày 21/8, Chính phủ New Zealand thông báo sẽ chi 2,7 tỷ đôla New Zealand (NZD, tương đương 1,6 tỷ USD) để thay thế các máy bay đã lỗi thời.

Trong số các máy bay sẽ được mua mới có cả trực thăng dự kiến được đặt mua của Mỹ.

Kế hoạch trên được công bố trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu đang có nhiều thay đổi nhanh chóng.

Đây sẽ là khoản mua sắm máy bay và trực thăng quân sự đầu tiên của New Zealand nằm trong tổng thể kế hoạch chung của chính phủ được công bố hồi tháng 4 vừa qua. Nước này dự kiến sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng từ 1% lên 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong vòng 10 năm tới.

Trong gói chi tiêu mới vừa được công bố, Chính phủ New Zealand sẽ mua 5 trực thăng MH-60R Seahawk để thay thế đội bay hiện tại và 2 máy bay Airbus A321XLR thay thế các máy bay Boeing 757 đã hoạt động hơn 30 năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Judith Collins cho biết Chính phủ sẽ đẩy nhanh mua sắm trực thăng thông qua Chương trình bán khí tài quân sự cho nước ngoài (FMS) của Mỹ. Tuy nhiên có thể phải mất vài năm mới hoàn tất thương vụ này.

Lâu nay, mức chi tiêu quân sự của New Zealand thường "khá khiêm tốn” so với các đối tác còn lại trong liên minh tình báo "Five Eyes" (gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand). Do đó, động thái tăng ngân sách quốc phòng lần này của New Zealand cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận trước sự cạnh tranh chiến lược ở khu vực Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, Chính phủ New Zealand cần phải thuyết phục 5 triệu người dân nước này về kế hoạch trên, nhất là trong bối cảnh hầu hết các tàu và máy bay quân sự của nước này chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ nhân đạo và ứng phó thiên tai./.

