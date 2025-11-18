Nga tăng cường đội tàu phá băng hạt nhân

Ngày 18/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự từ xa lễ khởi công tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên “Stalingrad” tại nhà máy Baltic ở St. Petersburg. Tàu phá băng mới được đặt tên để vinh danh chiến thắng của Liên Xô trước đây trong trận Stalingrad.

Buổi lễ được tổ chức sát ngày 19/11, ngày bắt đầu cuộc phản công tại Stalingrad năm 1942.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Stalingrad là con tàu thứ 6 trong Dự án 22220. Theo kế hoạch, tàu Stalingrad dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm 2028 và bàn giao vào tháng 12/2030.

Hiện tàu đầu tiên Arktika và 3 tàu tiếp theo là Sibir, Ural và Yakutia đã hoạt động ở vùng biển Bắc Cực. Ngoài ra, Nga cũng có kế hoạch đóng thêm 2 tàu phá băng Chukotka và Leningrad.

Phát biểu chào mừng sự kiện, Tổng thống Putin nhấn mạnh dự án sẽ củng cố vị thế của Nga ở Bắc Cực, phát huy đầy đủ tiềm năng hậu cần của đất nước và đảm bảo phát triển một hành lang vận tải xuyên Bắc Cực đầy hứa hẹn từ cảng St. Petersburg đến cảng Vladivostok.

Người đứng đầu nước Nga cho rằng sự phát triển của các thành phố và thị trấn ở Bắc Cực, việc tạo ra việc làm mới, cải thiện mức sống và chất lượng cuộc sống của người dân ở đây sẽ phụ thuộc trực tiếp vào đội tàu phá băng, các tàu chuyên dụng và việc phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển ở Bắc Cực.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh việc đóng tàu phá băng hạt nhân của Nga đang được thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ nội địa.

Tàu phá băng theo Dự án 22220 được trang bị lò phản ứng RITM-200 thế hệ mới, nhẹ và nhỏ gọn hơn nhiều so với các lò phản ứng hạt nhân được sử dụng trên các tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân trước đây. Mỗi tàu dài 173,3m, rộng 34m và cao 15,2m. Các tàu này có khả năng xuyên qua lớp băng dày tới 3m với tuổi thọ thiết kế là 40 năm.

Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới có đội tàu phá băng với 34 chiếc chạy bằng dầu diesel và 8 chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Việc phát triển hạm đội tàu phá băng hạt nhân hùng mạnh sẽ cho phép nước này hoạt động hàng hải quanh năm theo Tuyến đường Biển Bắc (NSR) nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

NSR là yếu tố then chốt trong phát triển kinh tế tại các khu vực phía Bắc của Nga, củng cố vị thế của quốc gia này trên thị trường toàn cầu và đảm bảo an ninh quốc gia.

Ngoài ra, NSR còn giúp rút ngắn 30-40% tuyến đường đi lại giữa châu Âu và châu Á, so với các tuyến đường truyền thống đi qua Địa Trung Hải và kênh đào Suez. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí vận chuyển.

Việc sử dụng NSR còn giúp giảm phụ thuộc vào các hành lang trung chuyển qua các nước thứ ba và tạo điều kiện đa dạng hóa nguồn cung nhờ vị trí gần với cả thị trường châu Âu và châu Á.

Trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, tuyến đường này càng trở nên quan trọng về mặt chiến lược để đảm bảo tính độc lập của các luồng vận tải./.

