Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản: Từ “két sắt ngủ yên” đến sân chơi tài sản số

Trong năm tài chính 2026, Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản sẽ phát hành cho người gửi tiền một loại tiền kỹ thuật số có thể được sử dụng để giao dịch nhanh các sản phẩm tài chính dựa trên blockchain.

Bằng cách kết nối 120 triệu tài khoản với công nghệ tiên tiến, ngân hàng sẽ tạo ra một môi trường nơi tiền trong các tài khoản tiết kiệm có thể dễ được sử dụng để giao dịch tài sản kỹ thuật số trực tuyến.

Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản nắm giữ 190 nghìn tỷ yen (1,29 nghìn tỷ USD) tiền gửi tính đến cuối tháng 3/2025, trở thành một trong những ngân hàng nắm giữ nhiều tiền gửi nhất Nhật Bản.



Tuy nhiên, nhiều tài khoản đang ở trạng thái "ngủ yên," và mục tiêu là "đánh thức" chúng bằng cách tăng tính tiện lợi. Nhiều khách hàng cũng là người lớn tuổi, bao gồm cả những người đã gắn bó với ngân hàng từ trước khi tư nhân hóa. Với tiền kỹ thuật số, Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản hy vọng sẽ thu hút được những khách hàng trẻ tuổi hơn.



Theo kế hoạch, Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản sẽ sử dụng tiền kỹ thuật số DCJPY do DeCurret DCP có trụ sở tại Tokyo, một thành viên của nhóm Sáng kiến Internet Nhật Bản phát triển.

Người dùng sẽ có thể liên kết tài khoản tiết kiệm của mình với tài khoản DCJPY, định giá một đơn vị tiền kỹ thuật số bằng 1 yen. Người dùng có thể chuyển đổi ngay lập tức giữa hai loại tiền tệ thông qua ứng dụng.



Người gửi tiền sẽ có thể sử dụng đồng tiền kỹ thuật số để mua token chứng khoán - các đơn vị dựa trên blockchain được bảo chứng bằng những tài sản như bất động sản và trái phiếu, có thể mang lại lợi suất khoảng 3% đến 5%.

Chứng khoán kỹ thuật số được mua thông qua tài khoản chứng khoán hiện mất khoảng hai ngày để giao và thanh toán.

Công nghệ tiền kỹ thuật số cho phép thanh toán tức thời. Điều này có thể đẩy nhanh giao dịch chứng khoán và cải thiện sự tiện lợi cho các nhà đầu tư. Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản cũng sẽ cho phép sử dụng tiền kỹ thuật số để giao dịch các tài sản kỹ thuật số khác.



Ngoài ra, kế hoạch còn bao gồm việc chính quyền địa phương chi trả trợ cấp và tài trợ thông qua DCJPY. DeCurret DCP đang thảo luận với chính quyền địa phương để hiện thực hóa điều này và Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản cho biết họ sẽ xem xét triển khai nếu có nhu cầu từ chính quyền địa phương.



Theo báo cáo tháng 4/2025 của Boston Consulting Group và Ripple, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số cho các tổ chức tài chính, thị trường tài sản thực được mã hóa sẽ tăng trưởng từ 600 tỷ USD vào năm 2025 lên 18,9 nghìn tỷ USD vào năm 2033./



