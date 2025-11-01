Nghệ An: Bàn giao mặt bằng cho các hộ có nhà bị lũ cuốn trôi

Sáng 1/11, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin ngày 31/10, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành đoàn thể xã đã tổ chức bốc thăm, bàn giao mặt bằng tái định cư cho 35 hộ gia đình có nhà cửa, đồ đạc bị cuốn trôi nhà hoàn toàn trong đợt lũ ống, lũ quét với mực nước dâng và lưu tốc vượt đỉnh mốc lịch sử đã xảy ra vào cuối tháng 7/2025 vừa qua.

35 hộ dân được bốc thăm, nhận bàn giao mặt bằng tái định cư làm nhà ở tại các bản Huồi Tố 2, Huồi Xá, Xói Voi, Phiêng Mặn... Mỗi hộ được bàn giao diện tích tái định cư rộng 400m2. Điểm tái định cư tập trung đông nhất nằm ở bản Huồi Tố 2, với 14 hộ dân. Các điểm tái định cư khác nằm ở các bản có từ có từ 1 đến 3 hộ.

Theo chính quyền địa phương xã Nhôn Mai, các điểm, vị trí tái định cư tại các thôn bản đều đã được chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, chuyên môn kiểm tra hiện trường, đánh giá địa chất, địa tầng, có địa hình, vị trí thuận lợi, mang tính ổn định, đảm bảo an toàn trước thiên tai, thuận tiện trong sinh hoạt, sản xuất và kết nối giao thông.

Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, cho biết việc tổ chức bốc thăm, bàn giao mặt bằng cho các hộ dân được tiến hành công khai, dân chủ, đảm bảo đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đời sống của người dân thuộc diện tái định cư.

Đây là hoạt động ý nghĩa rất thiết thực, nhằm giúp các hộ dân bị thiệt hại nặng do thiên tai sớm có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, khôi phục sinh kế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.

Anh Vi Văn Long, bản Huồi Tố 2, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An thuộc diện được bốc thăm, nhận bàn giao mặt bằng tái định cư, chia sẻ sáng 22/7, trận lũ ống, lũ quét đã cuốn trôi nhà ở và nhiều đồ đạc của gia đình và nhiều hộ dân khác trong bản.

Không còn nhà, gia đình phải đi ở nhờ nhà người quen trong bản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sản xuất. Đến nay, sau bao ngày mong mỏi, gia đình cũng có mặt bằng để làm nhà ở nên rất vui.

Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vào cuối tháng 7/2025, địa bàn xã Nhôn Mai có mưa lớn kéo dài gây lũ ống, lũ quét cực đoan làm địa phương thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, tài sản, giao thông, kinh tế.

Toàn xã có 73 hộ gia đình có nhà cửa bị vùi lấp và cuốn trôi hoàn toàn, 37 hộ bị thiệt hại nặng phải tháo dỡ nhà cửa khỏi nơi ở và gần 300 hộ dân có nguy cơ sạt lở cao; hơn 80% diện tích ruộng lúa, ao cá của người dân bị lũ cuốn trôi; toàn xã bị chia cắt, cô lập nhiều ngày do quốc lộ 16 huyết mạch, độc đạo bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm.

Sau thiên tai, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhanh chóng thành lập các tổ công tác khẩn trương rà soát, xác định các địa điểm tái định cư trên địa bàn cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) chia vui cùng gia đình hộ dân thuộc diện được bàn giao mặt bằng tái định cư làm nhà ở. (Ảnh: TTXVN phát)

Tuy việc xác định các địa điểm để thực hiện tái định cư cho người dân tại địa phương là rất khó khăn vì đặc thù địa bàn chủ yếu là đồi núi, khe suối nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể địa phương nên việc tìm các địa điểm tái định cư, giải phóng mặt bằng đã có được những kết quả bước đầu khả quan.

Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An cho biết gần 40 hộ dân còn lại trên địa bàn sẽ thống nhất phương án tái định cư xen kẹt tại các bản. Chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ phương tiện, máy móc, nhân lực để san ủi mặt bằng, nền nhà.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và các đơn vị hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng khu, điểm tái định cư đầy đủ cho các hộ bị thiệt hại; hướng dẫn người dân xây dựng nhà ở an toàn, bền vững; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân và nhân dân tiếp tục hỗ trợ vật chất, ngày công giúp các hộ thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, vươn lên sau thiên tai.

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau," cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nhôn Mai quyết tâm chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, từng bước ổn định dân cư, phục hồi sản xuất, góp phần xây dựng bản làng ngày càng phát triển.

Cùng với đó, địa phương cũng chú trọng quan tâm phát triển sinh kế cho người dân; thành lập các đoàn công tác đến các bản làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa hỗ trợ gạo, lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái," lan tỏa tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng cùng chung tay vì an sinh xã hội./.

