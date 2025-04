Nghệ An: Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tại Lễ hội Làng Sen 2025

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, cho biết năm nay, Lễ hội Làng Sen nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) được tổ chức quy mô cấp quốc gia với nhiều điểm nhấn, hoạt động mới, khác biệt; dự kiến diễn ra từ ngày 9-19/5/2025.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ lễ hội, tỉnh Nghệ An phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an tổ chức khánh thành tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" từ nguồn xã hội hóa. Công trình được Bộ Công an tặng chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, thể hiện tình cảm đặc biệt và sự kính trọng của lực lượng Công an nhân dân đối với Bác Hồ.

Tượng được làm bằng đồng ép thủy lực công nghệ mới, lấy ý tưởng gợi nhớ hình ảnh Bác về thăm quê; đặt tại Sân vận động Làng Sen - nơi ghi dấu ấn 2 lần Bác về thăm quê và đứng nói chuyện với nhân dân.

Chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen 2025 và khánh thành tượng đài "Bác Hồ về thăm quê" được tổ chức tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia và kênh truyền hình tỉnh Nghệ An. Ban tổ chức sẽ bắn pháo hoa (kéo dài 15 phút) phục vụ nhân dân và du khách dự lễ khai mạc.

Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cũng được tổ chức trong thời gian diễn ra lễ hội như Giải chạy "Hành trình theo chân Bác-Vì an ninh Tổ quốc" do Hiệp hội thể thao Công an nhân dân Việt Nam tổ chức, dự kiến thu hút hàng nghìn vận động viên tham dự; khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan; Hội diễn tiếng hát Làng Sen; triển lãm ảnh đất nước, con người ASEAN.

Bên cạnh đó còn có Tuần phim về Bác Hồ và giao lưu với các nghệ sỹ điện ảnh, đoàn làm phim về Bác Hồ tại Nghệ An; Giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXIX năm 2025; Giải marathon "Hành trình theo chân Bác-Vì an ninh Tổ quốc"…

Được biết, Lễ hội Làng Sen được khởi nguồn từ phong trào Liên hoan tiếng hát Làng Sen năm 1981. Năm 2002, hoạt động này được nâng tầm thành lễ hội cấp tỉnh và định kỳ 5 năm tổ chức quy mô toàn quốc, gắn với ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

