Người dân đã có thể đăng ký chữ ký số trên app VNeID và app VCB Digibank

Từ ngày 22/5/2025, người dân có thể đăng ký chứng thư chữ ký số trên ứng dụng VNeID và ứng dụng VCB Digibank. Đây là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu và quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công, cũng như ứng dụng trong tất cả các giao dịch điện tử hiện nay.

Việc triển khai thí điểm giải pháp “Cổng ký số từ xa tập trung trên VNeID” góp phần thúc đẩy các giao dịch điện tử an toàn, hiệu quả và minh bạch - từ dịch vụ công, tài chính, thương mại đến y tế - từng bước xây dựng một xã hội số hiện đại, an toàn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Với nhiệm vụ “Đảm bảo 100% các giao dịch của công dân số được định danh, ký số, xác thực, các hợp đồng điện tử được định danh, ký số” tại Quyết định 06/QĐ-TTg 2022, Trung tâm RAR - Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an đã phối hợp cùng với các đối tác nghiên cứu, phát triển và triển khai thí điểm “Cổng ký số từ xa tập trung trên VNeID.”

Giải pháp này giúp người dân thuận tiện, dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, thương mại điện tử và các nền tảng kinh doanh dịch vụ khác, đồng thời tăng cường bảo vệ an toàn thông tin và giảm thiểu rủi ro gian lận trong các giao dịch điện tử.

Việc xây dựng cổng ký số từ xa tập trung trên nền tảng VNeID là bước chuyển đổi số đột phá, lấy phát triển con người, nâng cao chất lượng dân sinh làm trọng tâm. Giải pháp được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội xác định là nhiệm vụ chiến lược quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia năm 2025.

Từ ngày 5/5/2025, với sự đồng thuận của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tâm RAR đã phối hợp cùng các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và các đơn vị phát triển phần mềm nghiệp vụ như ngân hàng, bệnh viện để triển khai thí điểm giải pháp “Cổng ký số từ xa tập trung trên VNeID.”

Đến nay, Trung tâm đã kết nối thành công với 5 nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, đồng thời hoàn thiện thủ tục kết nối với các đơn vị khác.

Đại tá Ngô Như Cường - Phó Cục trưởng Cục C06 - Bộ Công an. (Ảnh: Vietnam+)

Đặc biệt, để phục vụ người dân đăng ký chữ ký số và sử dụng chữ ký số trong các giao dịch ngân hàng, Vietcombank là ngân hàng tiên phong kết nối với nền tảng “Cổng ký số từ xa tập trung trên VNeID” giúp khách hàng có thể đăng ký chữ ký số chỉ trong một vài phút trên ứng dụng VCB Digibank và sử dụng chữ ký số trong các giao dịch ngân hàng như đăng ký khoản vay, giải ngân… và các thủ tục khác trong tương lai. Để đăng ký chữ ký số, khách hàng chỉ cần cập nhật ứng dụng VCB Digibank phiên bản mới nhất và gõ tìm kiếm “chữ ký số” để đăng ký.

Chia sẻ tại lễ công bố, Đại tá Ngô Như Cường - Phó Cục trưởng cục C06, đại diện Bộ Công an cho biết: “Triển khai thí điểm dịch vụ giải pháp Cổng ký số tập trung trên nền tảng định danh và xác thực điện tử VNeID cho thấy sự nỗ lực và đồng lòng giữa cơ quan nhà nước, các đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và các đơn vị cung cấp ứng dụng như ngân hàng, bệnh viện trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu là mọi công dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ các tiện ích số một cách thuận tiện, tối ưu trải nghiệm. Trong quá trình đó, Bộ Công an với năng lực công nghệ và các dịch vụ, giải pháp số đổi mới sáng tạo là hạt nhân quan trọng để cùng các cá nhân, đơn vị tham gia và làm vững mạnh cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo lập không gian số lành mạnh, bền vững, an toàn, thúc đẩy nền kinh tế số.”

Chia sẻ tại lễ công bố, bà Phùng Nguyễn Hải Yến - Phó Tổng Giám đốc, đại diện Vietcombank cũng cho biết: “Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, việc định danh số là duy nhất, an toàn và xác thực cho mỗi công dân chính là yếu tố tiên quyết để bảo đảm các giao dịch số được triển khai hiệu quả, minh bạch và hợp pháp. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ sát sao từ Trung tâm RAR - C06, cùng định hướng chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank đã tiên phong tích hợp cung cấp dịch vụ chữ ký số xác thực thông qua VNeID trên ứng dụng ngân hàng số VCB Digibank. Trong thời gian tới, Vietcombank cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong tiến trình chuyển đổi số, mở rộng hệ sinh thái ngân hàng không giấy tờ và mang lại những dịch vụ hiện đại, an toàn, hiệu quả cho cả người dân và doanh nghiệp.”

Theo các chuyên gia, việc triển khai thí điểm giải pháp Cổng ký số tập trung trên nền tảng VNeID không chỉ là một bước tiến công nghệ quan trọng mà còn đóng vai trò chất xúc tác thúc đẩy kinh tế vĩ mô. Sự tích hợp này góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí vận hành và xây dựng một hệ sinh thái số hóa toàn diện, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp./.

