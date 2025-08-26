Người dân được trải nghiệm nhiều dịch vụ ngân hàng tại Triển lãm 80 năm Quốc khánh

Khám phá hành trình phát triển ngân hàng Việt Nam qua triển lãm độc đáo, trải nghiệm công nghệ số và lịch sử tiền tệ trong dịp kỷ niệm 80 năm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Ngày 26/8, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết từ ngày 28/8 đến 5/9, tại sảnh 01 - Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội), ngành Ngân hàng Việt Nam sẽ góp mặt tại Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Với gian trưng bày được thiết kế ấn tượng, độc đáo và giàu tính trải nghiệm mang chủ đề “Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai,” ngành ngân hàng tự hào giới thiệu về hành trình đồng hành cùng dân tộc, khẳng định vai trò huyết mạch của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Với thông điệp “Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai,” gian triển lãm trưng bày những thành tựu nổi bật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, thể hiện một hệ thống ngân hàng phát triển vững chắc và khẳng định vai trò huyết mạch của nền kinh tế.

“Đây cũng là dịp để tôn vinh những thành tựu, đóng góp, cống hiến, hy sinh không ngừng nghỉ của lớp lớp các thế hệ người Việt Nam luôn phấn đấu vì sự phát triển trường tồn của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước,” đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Kết hợp giữa những tư liệu quý giá, hiện vật ấn tượng, hình ảnh sống động cùng công nghệ trình diễn hiện đại hàng đầu thế giới, gian triển lãm với 5 phân khu chuyên đề sẽ mở ra hành trình trải nghiệm chưa từng có.

5 phân khu tại gian triển lãm thành tựu ngành Ngân hàng. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đó, với phân khu 1 khách tham quan có thể cảm nhận sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển, lớn mạnh của ngành Ngân hàng. Biểu tượng Sao vàng thiêng liêng nơi đây thể hiện nơi hội tụ tinh thần dân tộc, khát vọng vươn cao và niềm tin son sắt vào tương lai đất nước. Suốt chặng đường cống hiến bền bỉ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, ngành Ngân hàng luôn nhận được sự quan tâm, động viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mỗi phần thưởng là một niềm tự hào, mỗi lời căn dặn là một ngọn đuốc soi đường.

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành ngân hàng. (Ảnh: Vietnam+)

Đối với phân khu 2, khách tham quan khu trưng bày này có thể xem như những lời kể sống động về một Ngân hàng Việt Nam không ngừng chuyển mình để phụng sự đất nước, đồng hành cùng Nhân dân, lan tỏa niềm tin, giữ vững ổn định và kiến tạo thịnh vượng. Đến nơi đây để cùng khám phá những chặng đường hình thành và phát triển đầy tự hào của ngành Ngân hàng Việt Nam với những dấu ấn nổi bật về chính sách tiền tệ, tín dụng, hoạt động ngân hàng, nền tảng thể chế, phát triển nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế, cung ứng dịch vụ ngân hàng…

Phân khu 3, kể về hành trình ngành Ngân hàng hình thành, xây dựng, đổi mới và hội nhập quốc tế là niềm tự hào về truyền thống đạo đức, truyền thống cách mạng tốt đẹp của các thế hệ cán bộ trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam; là niềm tin và động lực phấn đấu cho các thế hệ cán bộ ngân hàng mai sau tiếp bước cha anh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Lịch sử Ngân hàng Việt Nam là bản anh hùng ca của bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phụng sự Tổ quốc bằng dòng chảy tiền tệ vững vàng, tận tụy, trung thành với lý tưởng phát triển đất nước. Trải qua biết bao biến động, khó khăn, ngành Ngân hàng vẫn giữ vững niềm tin của Nhân dân, không ngừng đổi mới, kiến tạo để khẳng định vị thế là huyết mạch tài chính - kinh tế quốc gia.

Đặc biệt đến với phân khu 4, khách tham quan sẽ được đi ngược dòng thời gian để tìm hiểu lịch sử thú vị của 7 bộ tiền từ 1945 đến nay; khám phá các họa tiết, hoa văn, hình ảnh ấn tượng, độc đáo trên các bộ tiền.

Bản đồ được ghép bằng các đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ. (Ảnh: Vietnam+)

Đồng tiền Việt Nam trực tiếp góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kiến thiết đất nước, đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Đồng tiền Việt Nam khẳng định rõ ràng chủ quyền quốc gia về tiền tệ-một dấu ấn độc lập, một nền tài chính tự chủ, một cam kết đồng hành vì sự hưng thịnh của đất nước.

Phân khu 5 có lẽ cũng là nơi mà khách tham quan sẽ có nhiều cảm hứng nhất. Tại khu vực này, một thế giới ngân hàng hiện đại đang mở ra ngay trước mắt khách tham quan. 15 ngân hàng thương mại tiêu biểu cùng hội tụ, mang đến không gian trưng bày ấn tượng - nơi những sản phẩm tài chính ưu việt, những giải pháp số tiên tiến và dịch vụ cá nhân hóa được trình diễn sống động, tương tác chân thực, công nghệ chạm đến từng giác quan.

Quét mã QR tại biển chỉ dẫn

Khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm, tương tác thực tế với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại: mở tài khoản, đăng ký khoản vay, thanh toán số… ngay tại triển lãm, kết nối tức thì từ không gian trưng bày tới hệ thống ngân hàng bằng những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất. Bên cạnh đó, khách tham quan sẽ được tham gia trải nghiệm tại gian hàng của các tổ chức tín dụng, hòa mình vào những mini game sôi động và rinh về hàng ngàn phần quà hấp dẫn.

Đáng chú ý, chỉ với một thao tác quét mã QR, khách tham quan sẽ được mở ra hàng ngàn thông tin thú vị như những thước phim lịch sử kể về huyền thoại con đường tiền tệ, cơ hội khám phá cuốn sách đặc biệt về lịch sử đồng tiền Việt Nam. Ngay trước sảnh phân khu trung tâm của gian triển lãm ngành Ngân hàng, tấm bảng chỉ dẫn hiện đại giúp bạn định vị vị trí các phân khu, gian hàng của các tổ chức tín dụng và những thông tin hữu ích.

Các gian hàng của ngành Ngân hàng tại triển lãm. (Ảnh: Vietnam+)

Đặc biệt, gian trưng bày triển lãm thành tựu ngành Ngân hàng mang đến cho khách tham quan cơ hội check-in và lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ như biểu tượng Sao vàng thiêng liêng - nơi hội tụ tinh thần dân tộc, khát vọng vươn cao và niềm tin son sắt vào tương lai đất nước; Tòa nhà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - công trình kiến trúc độc đáo giữa lòng Thủ đô, nơi in đậm dấu ấn lịch sử và biểu tượng trường tồn của ngành Ngân hàng Việt Nam; tấm Bản đồ Việt Nam đặc biệt và vô cùng độc đáo, được tạo từ những đồng tiền đang lưu hành tại Việt Nam - nơi đất nước hiện lên bằng chính dòng chảy tài chính của Nhân dân.

Cầu vồng ngân hàng lung linh ánh sáng với những hoa văn, họa tiết độc đáo trên mỗi nhịp cầu. (Ảnh: Vietnam+)

"Cầu vồng ngân hàng lung linh ánh sáng với những hoa văn, họa tiết độc đáo trên mỗi nhịp cầu. Đó chính là những hoa văn, họa tiết, hình ảnh đặc sắc được in trên các tờ tiền Việt Nam, được chiếu sáng, đổi màu, như một thước phim sống động về lịch sử ngân hàng - tiền tệ Quốc gia," đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết./.

Hoa văn tiền trên cầu vồng

Toàn cảnh của ngành Ngân hàng tại triển lãm

