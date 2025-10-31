Người dân và các chiến sỹ hối hả dọn bùn sau lũ tại Hội An

Tại khu vực Cẩm Nam của phố cổ Hội An, hàng nghìn hộ dân đang nỗ lực thu dọn bùn non sau nhiều ngày bị ngâm trong lũ; chính quyền địa phương cùng lực lượng vũ trang đang tích cực hỗ trợ người dân.

Từ sáng sớm, khi nước lụt bắt đầu rút, những tuyến đường trong phố cổ ngập tràn bùn non cùng lá cây, rác thải. Những ngày qua, nước lụt dâng cao đã khiến nhiều gia đình phải sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Tại khu vực Cẩm Nam, nước lụt còn lấp ngang mắt cá chân, lớp bùn non trải trên đường dày khoảng 10 cm.

Trong các trường học, các thầy cô giáo đang tất bật dọn dẹp, phun rửa lớp học, bàn ghế để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chung tay, sát cánh dọn dẹp cùng các thầy cô giáo là hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Trường Quân sự Quân khu 5. Chỉ trong sáng 31/10, hàng tấn bùn non đã được đẩy ra khỏi các lớp học và khu vực sân trường.

Theo Ban Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, ngày 30/10, toàn thành phố có 29 xã, phường bị ngập nặng.

Phường trung tâm Hội An ghi nhận 5.826 hộ gia đình bị ngập, chiếm trên 80% diện tích phường, với mức ngập từ 0,5-2m./.