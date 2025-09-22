Nguyên nhân gì khiến người Hà Nội "chia hai phe" khi mùa Thu đến

Mùa Thu tại Hà Nội mang đậm vẻ đẹp đặc trưng với tiết trời se lạnh, sắc vàng của lá rơi và không gian phủ đầy sự yên tĩnh, lãng mạn. Những yếu tố này ảnh hưởng sâu sắc đến tâm trạng của mỗi người, dẫn đến những cảm nhận và phản ứng đa dạng trước nét đẹp của mùa Thu.

Bên cạnh đó, có một lý do đặc biệt hơn làm nổi bật sự khác biệt trong cảm nhận của người dân nơi đây, chính là sự hiện diện của hoa sữa.

Thời điểm đầu mùa Thu, hoa sữa bung nở, hương thơm nồng nàn đã trở thành một dấu ấn không thể thiếu của mùa Thu Hà Nội.

Tại Hà Nội rất nhiều tuyến phố được trồng loài hoa đặc trưng của sắc Thu này, từ con phố Nguyễn Du đã đi vào thi ca tới rất nhiều tuyến đường khác. Trên phố Nguyễn Chí Thanh, dọc hai bên đường từ cầu vượt giao với đường Láng kéo dài đến ngã tư giao với phố Trần Duy Hưng, hoa sữa trồng khá nhiều.

Những gốc hoa sữa sai trĩu trịt với bông hoa li ti cùng nhau bung nở, tạo thành từng chùm hoa lớn đã trở thành điểm check-in phải có trong sổ tay của rất nhiều các "nàng thơ."

Tuy nhiên, chính mùi hương đặc trưng ấy lại trở thành tâm điểm gây tranh cãi, khiến người Hà Nội "chia hai phe" với quan điểm đối lập về giá trị của nó trong không gian mùa Thu.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Vì sao có sự chia phe?

Những người yêu hoa sữa coi loài hoa này như một dấu hiệu không thể thiếu của mùa Thu thực sự. Hương thơm ngọt ngào, đầy quyến rũ không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu và thư thái mà còn gợi lên những ký ức đẹp đẽ về Hà Nội.

Với họ, mùa Thu của thủ đô trở nên thiếu vắng nếu không có hình bóng và hương thơm đặc trưng của hoa sữa. Loài hoa này góp phần làm cho không khí mùa Thu thêm phần ấm áp, dịu dàng và gần gũi.

Mùa Thu không chỉ là sự chuyển mình của thiên nhiên với lá vàng rơi, mà còn chứa đựng những cảm xúc sâu lắng, những buổi tối lãng mạn hay những cuộc dạo chơi ngắm nhìn phố phường.

Trái ngược lại, không ít người lại cảm thấy khó chịu trước hương thơm đặc trưng của hoa sữa. Với họ, mùi hương này quá nồng, đến mức đôi khi gây đau đầu hoặc cảm giác đè nặng.

Đặc biệt trong những đêm mùa Thu, khi hoa sữa nở rộ và hương thơm lan tỏa khắp nơi, vô tình khiến nhiều người gặp phải sự ngột ngạt không mong muốn. Sự xuất hiện tràn ngập ấy không chỉ làm họ cảm thấy phiền toái, mà đôi lúc còn gợi lại những ký ức không vui hoặc sự mệt mỏi khi phải đối mặt với lượng phấn hoa dày đặc nơi thành phố.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cảm giác về sự gắn kết không gian và thời gian

Đối với những người yêu Hà Nội, hoa sữa luôn là một hình ảnh không thể thiếu của mùa Thu nơi đây. Hương thơm dịu dàng của nó hòa quyện với vẻ đẹp của phố cổ, những quán càphê ven đường, hay những con phố bình yên trải dài, tạo nên một phần "linh hồn" của mùa Thu Hà Nội - vừa thân thuộc, vừa lãng mạn.

Ngược lại, có người lại không mặn mà với hoa sữa, xem nó như một nét đặc trưng "quá quen thuộc" của đô thị, đôi khi gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Với họ, sắc thu Hà Nội phần nào bị che lấp bởi mùi hương quá đậm của loài hoa này, khiến cái đẹp tinh tế của mùa trở nên xa vời.

Dẫu yêu hay ghét, cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của hoa sữa vẫn là một phần không thể thiếu trong bức tranh mùa Thu đặc trưng của Hà Nội./.

