Nhà báo Cuba khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng lịch sử dân tộc của TTXVN

Nhà báo Martin Hacthoun, phóng viên kỳ cựu hãng Prensa Latina (PL) khẳng định trong suốt 80 năm qua, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) luôn đồng hành cùng lịch sử đất nước, đưa tin tới thế giới về những cuộc đấu tranh giành độc lập và chủ quyền vẻ vang chống thực dân Pháp, đế quốc Nhật, cuộc xâm lược của đế quốc Mỹ.



Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Buenos Aires nhân kỷ niệm 80 năm thành lập TTXVN (15/9/1945-15/9/2025), trưởng cơ quan thường trú PL tại Argentina Martin Hacthoun đã chúc mừng những nỗ lực và đóng góp không ngừng nghỉ của TTXVN trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và phát triển đất nước kể từ khi ra đời tới nay.



Ông Hacthoun, nguyên Giám đốc Truyền thông và Giám đốc Ban tin tiếng nước ngoài, Ủy viên Hội đồng Biên tập PL, nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngọn hải đăng của cuộc đấu tranh giành độc lập, đã sáng suốt khi tạo dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam, cùng với đó là sự ra đời của TTXVN.



Nhà báo Hacthoun khẳng định rằng có thể viết nhiều cuốn sách, thậm chí cả làm phim ảnh, về công việc gian khổ và đầy hy sinh anh dũng của các nhà báo TTXVN ở Tây Nam Bộ trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Những đóng góp này của TTXVN luôn được trân trọng và đánh giá cao.

TTXVN cũng đã thông tin cho nhân dân các nước trên thế giới về những khó khăn của thời kỳ hậu chiến, sự khởi đầu của công cuộc Đổi mới, những thành tựu phát triển vượt bậc, sự mở rộng quan hệ quốc tế của Việt Nam trong những năm qua.



Đề cập tới giai đoạn phát triển hiện nay, nhà báo kỳ cựu với 43 năm công tác tại PL và từng là trưởng Cơ quan thường trú tại Hà Nội nhấn mạnh ngày nay, TTXVN đang tự đổi mới, với nhiều sáng kiến thông tin từ các phóng viên chuyên nghiệp, kết hợp kinh nghiệm và trí tuệ của những phóng viên kỳ cựu nhất, với động lực của thế hệ nhà báo trẻ - những người có nhiều ý tưởng mới mẻ và sáng tạo, tiếp tục củng cố vai trò hãng thông tấn quốc gia của Việt Nam.



Về vai trò của TTXVN trong việc truyền tải thông tin và hình ảnh của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, ông đánh giá TTXVN luôn đóng góp vào công tác giới thiệu, quảng bá Việt Nam ra thế giới, lan tỏa thông điệp đối ngoại của Đảng và Nhà nước, từ đó nâng cao vị thế và hình ảnh đất nước trên trường quốc tế.



Nhà báo Hacthoun nhấn mạnh việc TTXVN cung cấp tin cho hệ thống truyền thông trong và ngoài nước bằng 6 thứ tiếng gồm Việt Nam, Trung Quốc, Anh, Nga, Pháp và Tây Ban Nha, trong khi các tờ báo in, báo điện tử xuất bản bằng 10 ngữ gồm Việt Nam, Lào, Khmer, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, đã và sẽ tiếp tục là nguồn thông tin lý tưởng để hiểu về thực tế và các sự kiện của Việt Nam, những thành tựu cũng như những thách thức, cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của Việt Nam cho sự phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ quốc tế, nền văn hóa rộng lớn và đa dạng, hội nhập quốc tế. Cũng qua TTXVN, bạn đọc có thể cập nhật thông tin về các nước ở khu vực Đông Nam Á.



Về sự hợp tác giữa TTXVN và PL, nhà báo Hacthoun khẳng định mối quan hệ giữa hai hãng thông tấn anh em được hình thành trong bối cảnh cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ. Các phóng viên PL đã chia sẻ và đồng hành cùng nhân dân Việt Nam trong những khoảnh khắc kinh hoàng của cuộc chiến ác liệt đó.

Các phóng viên PL đã từng phải trú ẩn trong hầm để tránh những cuộc ném bom tàn bạo của Mỹ xuống Hà Nội và cùng với những người đồng nghiệp TTXVN, họ đã tường thuật và lan tỏa thông tin đến thế giới về cuộc đấu tranh vẻ vang và thắng lợi của Việt Nam chống lại giặc ngoại xâm và sau đó là sự kiện thống nhất đất nước.



Nhà báo Cuba nhấn mạnh rằng từ những hợp tác đó, một mối liên kết bền chặt đã được hình thành. TTXVN và PL đã cùng nhau hợp lực để thông tin cho thế giới về thực trạng của Việt Nam và Cuba, cũng như những nỗ lực phát triển của cả hai nước.

Trong những thời điểm Việt Nam khó khăn, PL đã hỗ trợ TTXVN không chút do dự và giờ đây TTXVN cũng đang hỗ trợ PL phát triển với tình đoàn kết và tình anh em gắn kết.



Ông Martin Hacthoun từng là phóng viên chiến trường tại Syria, phóng viên thường trú tại Ấn Độ, Liên hợp quốc và nhiều năm công tác tại Ban tin quốc tế, Ban Thể thao và phóng viên chuyên trách tại nhiều hội nghị thượng đỉnh, hội nghị khu vực và các sự kiện thể thao thế giới như Olympic và Đại hội thể thao toàn châu Mỹ./.

