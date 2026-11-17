Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn vừa ký Quyết định số 3345/QĐ-BGDĐT về việc điều động, bổ nhiệm ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 23/11/2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm tốt nghiệp ngành Báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ông đảm nhiệm vị trí Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại từ năm 2018.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập và nắm giữ 100% vốn điều lệ, giữ vai trò công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Được thành lập năm 1957, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in và phát hành sách giáo khoa cùng các ấn phẩm giáo dục phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trên toàn quốc./.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin về việc thiếu sách giáo khoa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho rằng nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng đứt gãy nguồn cung năm nay xuất phát trực tiếp từ sự thụ động, chậm trễ và sai quy trình tại các địa phương.