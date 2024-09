Nhiều điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị cô lập do ngập nước, sạt lở

Phường Lào Cai, thành phố Lào Cai chìm trong nước lũ lúc 11g ngày 9/9. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, liên tục từ đêm 7/9 đến 17 giờ ngày 11/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tính đến 17 giờ ngày 11/9, thiệt hại về người tại địa phương tiếp tục gia tăng với 253 người, trong đó có 72 người chết, 111 người mất tích, 70 người bị thương.

Bên cạnh đó, hiện Lào Cai có nhiều điểm bị cô lập do ngập nước, sạt lở gây nhiều khó khăn trong công tác tiếp cận.

Bảo Yên là địa phương chịu thiệt hại về người nặng nhất với 30 người chết, 83 người mất tích, 18 người bị thương.

Ngoài ra, đến thời điểm này, huyện Bắc Hà cũng hứng chịu nhiều thiệt hại về người với 13 người chết, 21 người bị mất tích và 20 người bị thương; Sa Pa có 8 người chết, 1 người mất tích, 15 người bị thương...

Trên địa bàn tỉnh có 12 điểm đang bị cô lập do đường giao thông bị ngập nước, sạt lở đường. Đã có 8.624 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi...

Đến thời điểm này, các địa phương đã tổ chức di chuyển khẩn cấp 2.209 hộ/9.533 nhân khẩu ở các khu vực nguy hiểm, bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Hơn 3.700ha lúa, ngô, hoa màu, thủy sản, cây trồng hằng năm, cây lâm nghiệp, cây ăn quả bị gãy đổ, hư hỏng. Các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh như: QL 4, 4D, 279, 70 và các tuyến đường tỉnh từ 151-162 có rất nhiều vị trí bị sạt ta luy dương, ta luy âm, ngập nước gây ách tắc giao thông cục bộ. Bên cạnh đó, 537 tuyến đường do huyện, xã quản lý bị sạt lở, hư hỏng ở nhiều điểm.

Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về hạ tầng viễn thông, đường điện. Một số nơi mất điện, mất mạng internet, mất sóng không liên lạc được. Cụ thể, 75 cột điện tại thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa và các huyện: Văn Bàn, Bát Xát, Mường Khương, Bảo Thắng bị gãy đổ.

Căn nhà bị đổ sập sau lũ dữ tại Thôn làng Nủ, xã Phúc Khánh. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

119 tuyến cáp bị đứt; 199 trạm BTS bị ảnh hưởng mất liên lạc, 18 xã bị mất sóng cả 3 nhà mạng, 95 xã/9 huyện, thị xã, thành phố bị mất sóng di động. Nhiều cột viễn thông đang bị gãy đổ ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã khẩn trương xuống hiện trường các địa phương trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là các địa phương bị thiệt hại nghiêm trọng. Lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức đưa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ người dân vùng lũ.

Chính quyền các địa phương đã chỉ đạo, huy động các lực lượng tại chỗ bao gồm: Công an, Quân sự, các cơ quan, đơn vị, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, người dân, cùng nhiều trang thiết bị tiếp cận hiện trường khẩn cấp thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục có mưa lớn, lũ, sạt lở nhiều tuyến đường đang bị ách tắc, sạt lở. Công tác tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm kiếm người mất tích và công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân sơ tán gặp rất nhiều khó khăn.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai, các nhà thầu quản lý bảo trì đường bộ tập trung nhân lực, máy móc hót dọn đất đá và các chướng ngại vật trên lề, mặt đường, lòng rãnh; căng dây phản quang, phân luồng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Một số điểm sạt lở mới xử lý được giao thông bước 1, còn rất nhiều tuyến đường đang bị ách tắc.

Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã thành lập 16 đội cấp cứu điều trị cơ động, gồm y, bác sỹ điều dưỡng, xử lý môi trường cùng các trang, thiết bị xuống hiện trường.

Tỉnh Lào Cai và các huyện tổ chức nhiều đoàn công tác xuống thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn đồng thời hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có người chết 25 triệu đồng/người, người bị thương 5 triệu đồng/người.

Các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã đến, tặng quà, thăm hỏi các hộ dân vùng thiên tai cùng nhiều nhu yếu phẩm, trang thiết bị. Các huyện tổ chức tiếp nhận cấp phát, phân bổ kịp thời cho nhân dân vùng thiên tai. Tuy nhiên một số xã còn bị chia cắt, cô lập chưa tiếp cận được công tác tiếp tế gặp rất nhiều khó khăn.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, mưa còn tiếp tục xảy ra đến hết ngày 12/9/2024, mực nước trên các sông suối có thể có những biến động liên tục. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương tăng cường lực lượng để hỗ trợ người dân đang bị mắc kẹt trong nhà do nước ngập sâu, nơi có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Ưu tiên khắc phục nơi ở, hệ thống điện, nước, viễn thông và giao thông.

Các địa phương tiếp tục huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm người bị vùi lấp, mất tích; tuyên truyền người dân không quay trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn hoặc chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương; huy động phương tiện tàu, thuyền của tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác ứng phó, khắc phục.

Lào Cai hiện có 65 trường học bị ảnh hưởng, thiệt hại. Các trường học trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học từ ngày 9/9 và dự kiến nghỉ học đến hết ngày 13/9/2024./.

Nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét tại Lào Cai Đến chiều 11/9, đã có gần 500 người, gồm lực lượng Quân khu 2, Công an, dân quân tự vệ địa phương, y tế... có mặt để tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích.