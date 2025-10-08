Nhiều xã phường ở Thái Nguyên vẫn bị ngập sâu và cô lập

Các phường Linh Sơn, Quán Triều, Tích Lương ở tỉnh Thái Nguyên là những điểm ngập nặng nhất, nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn, phải trú ẩn trên tầng 2 hoặc mái nhà suốt ba ngày qua.

Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, sáng nay 8/10, mực nước tại nhiều khu dân cư ở thành phố Thái Nguyên vẫn ở mức rất cao, có nơi ngập sâu từ 3 đến 5m.

Các phường Linh Sơn, Quán Triều, Tích Lương… là những điểm ngập nặng nhất, nhiều hộ dân bị cô lập hoàn toàn, phải trú ẩn trên tầng 2 hoặc mái nhà suốt ba ngày qua.

Đến nay, nhiều khu vực vẫn mất điện, mất liên lạc, nguồn thực phẩm và nước sạch khan hiếm. Việc di chuyển bằng xuồng máy của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn do nước ngập sâu, che lấp biển báo và không thể xác định rõ vị trí các tuyến đường.

Trước diễn biến phức tạp của ngập úng, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo quyết liệt công tác cứu hộ, cứu nạn, trong đó, ưu tiên khẩn trương triển khai lực lượng tiếp cận ngay những nhà cấp 4, nhà thấp tầng, nhà có nhiều người, bị cô lập, ưu tiên người già, trẻ nhỏ./.