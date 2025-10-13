Những chủ đề "nóng" tại Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 43

Phó Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Fadillah Yusof, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Năng lượng và Chuyển đổi Nước (PETRA), sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 43 (AMEM) và các cuộc họp liên quan, dự kiến diễn ra vào ngày 16-17/10.

Theo tuyên bố của PETRA, cuộc họp này là nền tảng hàng đầu của ASEAN về hợp tác năng lượng khu vực, với sự tham gia của các Bộ trưởng Năng lượng từ những quốc gia thành viên ASEAN, đại diện từ các Đối tác Đối thoại ASEAN, những tổ chức năng lượng quốc tế hàng đầu, các ngân hàng phát triển đa phương, những nhà lãnh đạo ngành và các chuyên gia kỹ thuật.

Với tư cách là Chủ tịch của AMEM lần thứ 43 và các cuộc họp liên quan, PETRA tái khẳng định cam kết của Malaysia trong việc thúc đẩy những nỗ lực chuyển đổi năng lượng ở cả trong nước và khu vực.

PETRA cũng hy vọng rằng, các khoản đầu tư vào năng lượng sạch ở khu vực ASEAN, đặc biệt là ở Malaysia, sẽ tiếp tục tăng trưởng nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và xây dựng một hệ sinh thái xanh có khả năng cạnh tranh trên toàn cầu.

Lần gần đây nhất Malaysia chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN là vào năm 2015.

Theo PETRA, Hội nghị AMEM lần thứ 43 sẽ thảo luận về một số vấn đề chiến lược, bao gồm Kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng (APAEC) giai đoạn 2026 - 2030, đóng vai trò là lộ trình năng lượng chiến lược của khu vực trong 5 năm tới.

Các chương trình nghị sự quan trọng khác bao gồm một số Biên bản ghi nhớ khu vực, trong đó có Sáng kiến Lưới điện ASEAN (APG) và Hiệp định An ninh Dầu mỏ ASEAN, nhằm tăng cường kết nối năng lượng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng gây phát thải carbon thấp và đảm bảo an ninh năng lượng khu vực.

Sáng kiến Tài trợ lưới điện ASEAN (APGF) dự kiến được đưa ra tại cuộc họp. Đây là một nền tảng tài chính chung giữa Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng Thế giới, dự kiến sẽ huy động hơn 12,5 tỷ USD để hỗ trợ các dự án kết nối lưới điện xuyên biên giới.

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2025, Malaysia đang dẫn đầu chương trình nghị sự về năng lượng khu vực với trọng tâm là thúc đẩy APG, một yếu tố quan trọng giúp đảm bảo nguồn cung năng lượng sạch và giải quyết những thách thức về khí hậu.

PETRA cho biết Malaysia cũng nhấn mạnh đến sự hợp tác chặt chẽ hơn trong việc phát triển thị trường năng lượng khu vực và thiết lập các tiêu chuẩn chung cho Chứng chỉ năng lượng tái tạo ở khu vực ASEAN.

Đồng thời, Diễn đàn Doanh nghiệp Năng lượng ASEAN (AEBF) 2025 sẽ diễn ra cùng với các cuộc họp cấp Bộ trưởng, nhằm cung cấp nền tảng quan trọng cho các bên tham gia trong khu vực tư nhân, bao gồm những nhà đầu tư, lãnh đạo ngành, nhà tài trợ và nhà phát triển dự án để khám phá các cơ hội hợp tác nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng của ASEAN./.

