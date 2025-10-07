Việt Nam đề xuất 3 trụ cột thúc đẩy Cộng đồng ASEAN toàn diện và bền vững

Diễn đàn Cấp cao Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) đã chính thức khai mạc ngày 7/10 tại bang Selangor của Malaysia, dưới sự bảo trợ và sáng kiến của Chủ tịch ASCC - Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia.

Sự kiện tập trung vào chủ đề trọng tâm: "Thúc đẩy Cộng đồng ASEAN toàn diện và bền vững."

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, mục đích chính của diễn đàn là tập trung thảo luận các chiến lược cụ thể nhằm củng cố vững chắc những thành tựu đã đạt được của Kế hoạch tổng thể ASCC 2025.

Đồng thời, diễn đàn cũng đóng vai trò định hướng chiến lược rõ ràng cho tương lai của cộng đồng trên cơ sở Kế hoạch chiến lược ASCC và Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Những nỗ lực này hướng tới xây dựng một cộng đồng đổi mới, thích ứng và năng động trong bối cảnh khu vực và toàn cầu có nhiều biến động.

Sự kiện có sự tham dự của các bộ trưởng và trưởng đoàn phụ trách ASCC của các quốc gia thành viên ASEAN, cùng với sự góp mặt của các học giả uy tín và lãnh đạo doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn Việt Nam tham dự diễn đàn.

Trong khuôn khổ chương trình nghị sự, các đại biểu ASEAN đã trao đổi và chia sẻ quan điểm sâu rộng về chủ đề có tính chiến lược cao là "Thúc đẩy chương trình nghị sự về trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới: Chuẩn bị nhân tài cho tương lai hướng tới một Cộng đồng ASEAN thích ứng, toàn diện và bền vững."

Phiên họp ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của công nghệ trong khu vực, đặc biệt là AI, vốn đang tạo ra vô số cơ hội đột phá nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức lớn cho sự phát triển xã hội.

Để đảm bảo khu vực hưởng lợi tối đa từ những tiến bộ công nghệ mang tính cách mạng này, các đại biểu nhất trí cho rằng ASEAN cần sớm giải quyết thách thức cốt lõi về khoảng cách kết nối và tiếp cận.

Đây là yếu tố then chốt để đảm bảo cơ hội tham gia công bằng hơn vào lĩnh vực giáo dục và thị trường việc làm cho tất cả các công dân ASEAN.

Ngoài ra, để người dân có thể thực sự nắm bắt và hưởng lợi từ AI cùng các công nghệ mới, ASEAN cần trang bị cho người dân những năng lực cần thiết cho tương lai như kiến thức số vững chắc, nhận thức đầy đủ về an ninh mạng, hay khả năng tiếp cận các dịch vụ số toàn diện.

Toàn cảnh Diễn đàn Cấp cao Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC). (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược và cấp bách của việc bảo đảm tính toàn diện trong kỷ nguyên AI và chuyển đổi số đang diễn ra trên toàn cầu.

Việt Nam đã kiên định xác định rằng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là quốc sách hàng đầu. Đây được coi là động lực chính, mang tính quyết định để phát triển đất nước một cách nhanh chóng và bền vững.

Với mục tiêu phát triển đầy tham vọng, Việt Nam đang nỗ lực hướng tới mục tiêu trở thành một trong 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo (GII) vào năm 2045.

Nhằm bảo đảm tiếp cận công bằng trong cả giáo dục và cho lực lượng lao động trong toàn khối ASEAN, Thứ trưởng Cao Huy chia sẻ 3 quan điểm trọng tâm mà Việt Nam đang tích cực thúc đẩy.

Thứ nhất là bình đẳng trong tiếp cận giáo dục số. Theo quan điểm này, các chính phủ trong khu vực cần khẩn trương triển khai các chính sách cụ thể, mang tính thực tế để giảm thiểu tối đa khoảng cách số nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi đối tượng, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người dân sinh sống tại các vùng sâu, vùng xa... được tiếp cận với các nguồn lực giáo dục quan trọng về AI và công nghệ số.

Thứ hai là tạo cơ hội việc làm bình đẳng. Trong bối cảnh AI đang dần thay thế một số công việc truyền thống, các quốc gia cần tập trung cao độ vào công tác tái đào tạo và nâng cao kỹ năng cho người lao động, đồng thời bảo đảm quy trình tuyển dụng và thăng tiến nghề nghiệp phải diễn ra minh bạch, công bằng nhằm duy trì sự ổn định xã hội.

Thứ ba là bảo đảm tính toàn diện trong quản trị. Thứ trưởng Cao Huy nhấn mạnh các giải pháp AI được áp dụng trong quản trị quốc gia và quản trị doanh nghiệp phải được thiết kế và triển khai với nguyên tắc đạo đức, trách nhiệm giải trình và tôn trọng quyền con người.

Mục tiêu cuối cùng của việc này là để mọi người dân đều có cơ hội hưởng lợi từ những tiến bộ công nghệ, từ đó giảm thiểu sự bất bình đẳng xã hội đang gia tăng.

Thứ trưởng Cao Huy cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đóng góp tích cực vào nỗ lực chung của ASEAN là xây dựng một cộng đồng thích ứng, toàn diện và bền vững, nơi mọi công dân đều được tạo điều kiện tối đa để phát triển năng lực của bản thân.

Bên cạnh chủ đề về AI và lực lượng lao động tương lai, diễn đàn ASCC cũng dành thời gian tập trung trao đổi và chia sẻ các quan điểm về "Tăng cường quyền năng cho thanh niên, mở khóa đầu tư cho hoạt động về khí hậu và các ngành công nghiệp sáng tạo văn hóa."

Các đại biểu đã cùng nhau khám phá vai trò không thể thiếu của thanh niên, các hành động liên quan đến khí hậu và các ngành công nghiệp sáng tạo trong nỗ lực chung nhằm xây dựng một cộng đồng ASEAN thịnh vượng hơn.

Các bài tham luận của đại diện các nước thành viên đã chỉ ra những thách thức và cơ hội song hành trong việc quảng bá di sản văn hóa chung của ASEAN, cùng với việc phát huy giá trị của các môn thể thao và trò chơi truyền thống.

Đặc biệt, diễn đàn đã đề ra các bước thực tế nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận và hòa nhập giữa các cộng đồng tại các quốc gia thành viên ASEAN.

Diễn đàn cấp cao Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đã đưa ra nhiều sáng kiến và giải pháp thiết thực, giúp củng cố bản sắc chung của ASEAN và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hội nhập khu vực.

Những nỗ lực này hướng tới việc xây dựng một cộng đồng không ngừng đổi mới, có khả năng thích ứng cao và luôn duy trì sự năng động trong môi trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng./.

Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện mục tiêu Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị quốc gia đánh giá Đề án 161, tổng kết kết quả hội nhập trụ cột Văn hóa-Xã hội; xây dựng định hướng mới sau 2025 nhằm nâng cao vị thế Việt Nam trong tiến trình chung của ASEAN.