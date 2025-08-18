Những địa điểm lý tưởng nhất xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với tâm điểm là lễ diễu binh-diễu hành, sẽ diễn ra từ 6h30 tại Quảng trường Ba Đình.

Đoàn sẽ đi dọc đường Hùng Vương rồi chia thành 7 nhánh về các điểm tập kết, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội.

Lộ trình dự kiến của các khối diễu binh, diễu hành

- Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

- Khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài; dân quân tự vệ, công an dự kiến chia làm 4 hướng như sau:

Hướng thứ nhất: Nguyễn Thái Học-Kim Mã-Liễu Giai-Văn Cao-Sân vận động Quần Ngựa.

Hướng thứ hai: Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Hướng thứ ba: Nguyễn Thái Học-Lê Duẩn-Công viên Thống Nhất.

Hướng thứ tư: Công viên Bách Thảo.

- Khối cảnh sát cơ động, kỵ binh: Rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong-Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại Công viên Bách Thảo.

- Khối hồng kỳ: Rẽ phải vào Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn-Giang Văn Minh-Kim Mã-Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

- Diễu hành các khối quần chúng, khối văn hóa thể thao: Sau khi đi qua lễ đài đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại Sân vận động Hàng Đẫy.

- Tuyến xe tăng, bánh xích: Về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

- Tuyến xe bánh lốp đi theo 2 hướng như sau:

Hướng thứ nhất: Cửa Bắc-Nghi Tàm-Âu Cơ-Võ Chí Công-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo-Trường đua F1.

Hướng thứ hai: Nguyễn Thái Học-Giảng Võ-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo-Trường đua F1.

Khối chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Gợi ý những địa điểm lý tưởng xem diễu binh sáng 2/9

Người dân và du khách có thể chọn vị trí quan sát trên nhiều tuyến đường thuộc các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Cửa Nam, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Mỹ Đình.

Dưới đây là gợi ý một số vị trí quan sát đoàn diễu binh, diễu hành:

Ngã tư Hùng Vương-Nguyễn Thái Học-Hàng Cháo

Đây là một trong những vị trí quan sát lý tưởng nhất, là nơi người dân có thể bao quát trọn vẹn các khối, vì nó là điểm đoàn diễu binh rời Quảng trường Ba Đình bắt đầu chia các hướng. Khối diễu binh theo tuyến 1 và 2 rẽ trái đi theo đường Nguyễn Thái Học. Tuyến 3 rẽ phải đi theo đường Kim Mã. Tuyến 5 đi thẳng về phía sân vận động Hàng Đẫy.

Tuy nhiên, vị trí này chứng kiến đủ mọi đoàn nhưng hàng ngũ thường không đều đẹp, khá lộn xộn vì họ phải chuyển hướng. Mọi người có thể cân nhắc đứng trước hoặc sau vị trí này vài trăm mét.

Nút giao Cửa Nam-Tràng Thi

Đoàn diễu binh tuyến 1 đi về Tràng Thi-Hàng Khay-Tràng Tiền sẽ qua nút giao Cửa Nam. Đây là khu vực rộng rãi, có nhiều hướng để tìm chỗ đứng, thoát ra hoặc di chuyển dễ dàng. Giao thông tại khu vực này kết nối tốt, có thể đến bằng nhiều tuyến xe buýt, hoặc đi bộ từ ga Hà Nội hay trung tâm phố cổ. Các nhà dân, cửa hàng xung quanh thuộc phố Hàng Bông có thể quan sát dễ dàng từ các tầng.

Khối kỵ binh hợp luyện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngã tư Lê Duẩn-Nguyễn Thái Học

Địa điểm này không rộng rãi, nhưng là vị trí thuận tiện chứng kiến hai đoàn diễu binh tuyến số 1 và 2 đi qua. Ngã tư này chỉ cách Quảng trường Ba Đình hơn 1 km nên người dân không phải chờ đợi lâu như ở Tràng Tiền-Nhà hát Lớn. Tuy nhiên vì khu vực này hơi chật nên sẽ gặp khó khăn trong việc chọn chỗ đứng và mất nhiều thời gian thoát sau buổi diễu binh.

Ngã tư Hàng Khay-Tràng Tiền

Đây là đoạn gần kết thúc của đoàn diễu binh tuyến số 1. Vì đoàn đi từ Quảng trường Ba Đình nên nếu người dân và du khách nào đến muộn vẫn còn thời gian đón đoàn ở đoạn cuối nhưng không nên đứng cuối đường Tràng Tiền, sát Nhà hát lớn vì khi đó đoàn đã kết thúc.

Xung quanh khu vực này có nhiều hoạt động vui chơi, quán ăn, quán càphê. Các ngả đường mở ra xung quanh hồ Gươm rộng rãi nên sẽ nhanh thông thoáng sau khi kết thúc diễu binh, đặc biệt thích hợp với các gia đình có trẻ nhỏ và khách du lịch từ xa tới. Khách du lịch lưu trú ở phố cổ cũng cân nhắc xem diễu binh ở vị trí này.

Nút giao này cũng là điểm dễ tiếp cận với những người di chuyển bằng tàu điện trên cao tuyến Nhổn-Ga Hà Nội. Từ bến cuối Cầu Giấy, du khách đi bộ khoảng 15 phút.

Đường Trần Phú-Nguyễn Tri Phương

Đoàn diễu binh tuyến 6 và 7 gồm khối xe tăng bánh xích và xe bánh lốp sẽ đi qua đoạn đường này. Đây là khu vực hầu như không có nhà dân, hầu hết là các cơ quan, đại sứ quán, bệnh viện và công viên nên nhiều khả năng sẽ không đông đúc như các tuyến đường khác. Vỉa hè tại khu vực này cũng khá rộng rãi.

Màn diễu binh của lực lượng Tăng thiết giáp. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngã tư Lê Hồng Phong-Ngọc Hà-Đội Cấn

Địa điểm này có không gian rộng rãi, thoáng mát. Dự kiến một số khối diễu binh, diễu hành đi qua theo 2 tuyến hướng về Kim Mã và Công viên Bách Thảo.

Nút giao Kim Mã-Liễu Giai

Đây là vị trí nhiều không gian trên cao có thể quan sát đoàn diễu binh như cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, tòa nhà Lotte Center Hà Nội, khách sạn Hanoi Daewoo, tòa nhà Capital Palace, chung cư Vincom Metropolis, chung cư Liễu Giai Tower.

Tuyến phố Liễu Giai-Văn Cao

Hai tuyến phố này rất dài, cho phép người dân quan sát toàn cảnh đoàn diễu binh, diễu hành và có được nhiều góc nhìn đẹp.

Sân vận động Quần Ngựa

Đây là điểm cuối của tuyến diễu binh, diễu hành.thích hợp cho người dân tập trung xem diễu binh, kết thúc phần đồng diễn.

Đường Võ Chí Công, Trần Duy Hưng

Đây là hai tuyến đường có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua. Cả hai tuyến đường này đều rất dài, rộng rãi, có nhiều tòa nhà cao ốc, cho phép người dân quan sát toàn cảnh đoàn diễu binh, diễu hành.

Đường Lê Quang Đạo-Trường đua F1

Lê Quang Đạo là tuyến đường có đoàn xe bánh lốp di chuyển qua, dẫn đến Trường đua F1 là điểm tập kết cuối với nhiều trang thiết bị, vũ khí và khí tài hiện đại.

Ngoài các điểm cụ thể kể trên, người dân và khách du lịch có thể chọn đứng dọc các con phố để theo dõi sự kiện một cách thoải mái và an toàn theo các hướng di chuyển cụ thể của đoàn diễu binh./.

Tổ hợp tên lửa S-125-VT hiện đại hóa của Quân chủng Phòng không-Không quân. (Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN)

Những điều cần lưu ý: - Nên đến sớm từ khoảng 4h30-5h sáng để chọn vị trí tốt trước khi lễ bắt đầu lúc 6h30. - Nếu bạn không chọn được vị trí đẹp, có thể xem trực tiếp qua hệ thống 270 màn hình LED được bố trí dọc các tuyến đường và 400 loa truyền thanh hỗ trợ. - Các đoàn sẽ đi qua nhiều tuyến trung tâm như Nguyễn Thái Học-Kim Mã-Liễu Giai-Lê Duẩn-Tràng Thi-Hàng Khay-Ngọc Hà. - Không đứng cuối đường: Hạn chế đứng sát Nhà hát Lớn ở cuối lộ trình, khó quan sát toàn cảnh và dễ bị chen lấn.

