Những điểm đến xanh “chữa lành” trong ngày Hè nóng bức gần Thủ đô Hà Nội

Từ những bãi sông, suối khoáng đến thị trấn trên mây, hay xa hơn chút là đảo xanh hoang sơ..., đó là những điểm dừng chân an trú mát lành, trong xanh giúp bạn xoa dịu những ngày Hè Hà Nội nóng nực.

Khi những cơn mưa rào bất chợt mùa Hạ không đủ sức xua đi oi bức phố thị, thì một điểm đến xanh giúp “chữa lành” mọi uể oải, bộn bề công việc chính là nơi mà mỗi người muốn tìm kiếm.

Đó đôi khi có thể là bãi đá ven sông nhưng gió lộng, tầm nhìn thoáng với những vạt hoa thơm hương; đó cũng có thể là “thị trấn trên mây,” suối khoáng nóng, hay đảo xa hoang sơ, mát lành… Nhưng dù ở đâu thì đó cũng là điểm dừng an trú giúp bạn xoa dịu những ngày Hè nóng nực.

Bãi đá ven sông Hồng

Nằm dọc bờ sông, thuộc địa phận phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, bãi đá sông Hồng là địa điểm phù hợp cho nhóm bạn trẻ, các gia đình, hoặc những ai muốn tìm về với không gian thiên nhiên trong lành mà không phải đi xa.

Nơi đây được giới trẻ ví như tụ điểm vui chơi, sum họp không nên bỏ lỡ nếu chỉ đi trong ngày với hàng loạt trải nghiệm thú vị từ check-in sống ảo giữa vườn hoa muôn sắc màu đến hái dâu, trượt cỏ, trượt phao, chèo thuyền trên sông, chơi cùng động vật như ngựa, thỏ…

Ngoài ra, khu vực này cũng cung cấp dịch vụ cắm trại, thưởng thức tiệc BBQ tại chỗ… giúp du khách thuận tiện ngắm cảnh, hóng gió hay tụ tập ăn uống cùng bạn bè, người thân và cùng nhau thư giãn trong không gian thơ mộng.

Trải nghiệm với thú cưng ở bãi đá sông Hồng. (Ảnh: PV/ Vietnam+)

Trên khuôn viên bãi đá còn được trồng nhiều loại hoa thay đổi theo mùa cùng những góc check-in đẹp mắt để du khách thoải mái chụp hình. Đáng nói, bãi đá ngay trung tâm Thủ đô này trở thành điểm đến hấp dẫn là bởi các dịch vụ, trải nghiệm ở đây đều có mức giá phải chăng, phù hợp với nhiều đối tượng từ sinh viên, người lao động đến các gia đình.

Giá vé vào cửa ở đây có mức 70.000đ/người lớn; 50.000đ/người cao tuổi; 50.000đ/trẻ em cao từ 80-120cm và 30.000đ/trẻ em cao dưới 80cm. Sau 18 giờ hàng ngày giá vé vào cửa giảm xuống còn 30.000đ/người lớn và 10.000đ/trẻ em.

Nếu không đi xe riêng, bạn có thể chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng là xe bus, với nhiều tuyến xe có lộ trình và điểm dừng qua khu vực bãi đá sông Hồng như 13, 31, 33, 41, 55, 58 tùy vào điểm xuất phát.

Thời điểm lý tưởng nhất trong ngày để đến đây là vào sáng sớm khi ánh bình minh ló rạng, hay buổi chiều sau 3-4 giờ khi hoàng hôn buông xuống, phủ lên khắp không gian một ráng chiều rực rỡ.

Không gian xanh mát, yên bình ở bãi đá sông Hồng.

“Thị trấn trên mây” Tam Đảo

Nằm ở độ cao hơn 900 m so với mặt nước biển, khí hậu mát mẻ quanh năm, khu du lịch quốc gia Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đặc biệt thú vị, bởi dù đến đây vào mùa nào du khách cũng được tận hưởng kiểu khí hậu 4 mùa trong một ngày.

Tam Đảo sở hữu cảnh quan núi non và nhiều công trình mới mang dáng dấp kiến trúc châu Âu, là điểm đến phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi cuối tuần ngắn ngày. Ở đây, mùa Hè có nhiệt độ luôn thấp hơn Hà Nội khoảng 4-5 độ C, cao nhất thường ở mức 27-28 độ C. Vì vậy, Tam Đảo hấp dẫn đông đảo du khách và giới phượt thủ tới trốn nóng.

Ngoài các khu vui chơi giải trí, điểm tham quan, thị trấn Tam Đảo còn “gây thương nhớ” với các món ăn, đặc sản của địa phương như ngọn su su xào, bò tái kiến đốt, gà đồi bọc đất nướng, thịt lợn mán, xôi đen...

Để di chuyển từ Hà Nội, du khách có thể đi đến Tam Đảo chỉ trong vòng 2 tiếng bằng ôtô, xe máy cá nhân, xe khách, xe limousine, taxi cũng đưa đón tuyến Hà Nội - Tam Đảo (vé khứ hồi khoảng 200.000 - 300.000đ/người). Chặng đường đi này có khoảng 50 km theo quốc lộ 2, rồi 24 km theo quốc lộ 2B và cuối cùng gần 13 km đường đèo tới trung tâm thị trấn. Do cung đường từ dưới chân núi lên dốc quanh co, nhiều khúc cua nên nếu đi xe máy, du khách lưu ý chọn xe số để đảm bảo an toàn hơn.

Tam Đảo mờ sương. (Ảnh: CTV/ Vietnam+)

Ở thị trấn Tam Đảo, nếu không có phương tiện di chuyển, người dân địa phương luôn sẵn dịch vụ cho thể thuê xe máy, giá 150.000 - 250.000đ/ ngày tùy loại.

Tắm suối khoáng nóng, nghỉ bản

Khu du lịch suối khoáng nóng Kim Bôi nằm ở xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, cách Hà Nội khoảng 70km. Nước khoáng Kim Bôi xuất lộ ra từ vỉa đá vôi có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm, khi lộ thiên nước có nhiệt độ khoảng 34-36 độ C.

Các nhà khoa học đánh giá nguồn nước này có thành phần hóa học ổn định nhất, có điều kiện lý tưởng để phục hồi sức khỏe, giúp chữa các bệnh viêm khớp, đường ruột, dạ dày, huyết áp…

Dịch vụ tắm khoáng ở đây được trang bị hệ thống đạt chuẩn để phục vụ du khách, với bể tắm bồn sục xoáy cá nhân, tắm bể sục xoáy lớn, tắm âm dương hay tắm tia… Mức giá vào cổng của Khu du lịch suối khoáng nóng Kim Bôi chỉ khoảng 180.000 đồng/người.

Sau khi trải nghiệm trị liệu sức khỏe với nước khoáng nóng Kim Bôi, du khách có thể ghé Mai Châu (Hòa Bình) gần đó để hòa mình vào nhịp sống của đồng bào người Thái, Dao, Mông, chiêm ngưỡng những ngọn núi mờ ảo trong màn sương sớm, những vạt hoa trái bao quanh các nếp nhà.

Ẩm thực Mai Châu. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Mai Châu mùa nào cũng đẹp theo một cách rất riêng, đặc biệt cảnh quan thay đổi xuyên suốt mùa Hè. Tháng 5-6 mùa lúa chiêm, màu vàng của lúa chín phủ khắp thung lũng; tháng Bảy là mùa nước đổ; tháng 8-10 là mùa đẹp nhất để tận hưởng tiết trời Thu se se cùng ánh nắng như rót mật trên bạt ngàn nương lúa của Mai Châu…

Trải nghiệm bản sắc văn hóa địa phương, nhất định không nên bỏ qua những căn nhà sàn tuổi đời lên tới 700 năm ở Bản Lác, nơi dễ dàng bắt gặp hình ảnh của các bà các mẹ ngồi xe sợi, dệt thổ cẩm hay hình ảnh “nửa thế giới” còn lại đục đẽo cung tên, chuôi dao...

Hãy thưởng thức những đặc sản của người Thái và Mông như cơm lam, thịt lợn mán, măng đắng, cá suối nướng... Nếu thích mua sắm những món đồ thủ công bé xinh, hãy thăm thú bản Pom Coọng.

Còn nếu muốn thưởng thức hương vị của nhịp sống chậm, vắng bóng thương mại, bạn nên ghé Tòng Đậu, Cha Long... để lắng mình và cảm nhận nhiều hơn vì người dân nơi đây vẫn chủ yếu canh tác nông nghiệp.

Một góc Bakhan Village Resort nhìn từ trên cao. (Ảnh: Hồ Hạ/Vietnam+)

Yêu thích yên bình, bạn có thể chọn các homestay như A Páo Homestay, Y Múa, Y Sao... ở gần điểm săn mây Hang Kia - Pà Cò, và thường nằm trong bản làng với những đồi chè, vườn mận xanh ngát.

Bản Lác có nhiều homestay để du khách lựa chọn, trong đó có Little Mai Chau nằm tách khỏi khu du lịch, không gian yên bình. Cao cấp hơn, Mai Châu quy tụ nhiều khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, nằm hòa mình vào thiên nhiên như Mai Châu Ecolodge, Avana Retreat, Bakhan Village Resort, Mai Châu Onsen, Mai Châu Hideaway...

‘Viên ngọc xanh” hoang sơ

Đảo Quan Lạn (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) nằm trong vịnh Bái Tử Long, là điểm đến hấp dẫn nhờ cảnh quan đẹp, hoang sơ, nước biển trong xanh, bờ cát trắng trải dài thoai thoải. Viên ngọc xanh trong lòng vịnh Bắc bộ này nằm trong vịnh nên quãng đường biển ra đảo thường không có sóng lớn, thời gian di chuyển ngắn nên du khách không lo say sóng.

Để tới đảo Quan Lạn, du khách cần di chuyển tới Quảng Ninh, rồi đi đường bộ tới bến tàu Hòn Gai, thành phố Hạ Long hoặc cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn. Nếu không tự lái xe từ Hà Nội, bạn có thể đi xe limousine, xe khách đến Hạ Long hoặc Cửa Ông, Cẩm Phả tại bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát (150.000-200.000 đồng/ lượt). Thời gian di chuyển gần 4 tiếng.

 Em bé Hà Nội thích thú trải nghiệm "thú cưng" trên đảo Quan Lạn. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Chặng từ cảng đi tàu cao tốc ra đảo tốn khoảng 45 phút. Xuất phát từ cảng Cái Rồng sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian di chuyển trên biển (khi đặt phòng có thể yêu cầu khách sạn hỗ trợ đặt vé tàu cao tốc và xe đưa đón từ cảng).

Giá thuê xe máy trên đảo trung bình 150.000-200.000 đồng/ ngày (tùy thuộc xe có kèm xăng hay không xăng). Nếu đi theo nhóm đông người, hoặc gia đình, có thể thuê tuk tuk khoảng 700.000 đồng/ ngày, xe điện khoảng 1,2 triệu đồng/ ngày.

Hải sản Quảng Ninh ngon nổi tiếng với những đặc sản có tên gọi độc đáo không nên bỏ lỡ như sá sùng, cà ghim, cù kỳ. Nhưng lưu ý dù ăn tại khách sạn hay bãi biển, khu dân cư bạn nhớ hỏi kỹ giá cả để tránh bị “chặt chém.” Muốn thưởng thức đồ biển giống như người dân địa phương, bạn có thể đi chợ sớm mua theo kg.

Cơ sở lưu trú trên đảo thời gian qua đã có nhiều cải thiện với đa dạng lựa chọn như nhà nghỉ, khách sạn, nhà sàn, homestay, villa và resort; giá phòng từ 300.000-3,5 triệu đồng tùy loại phòng, tùy thời điểm. Một gợi ý được du khách đánh giá cao là Phoenix Minh Châu, Minh Châu Pearl Hotel & Spa, Minh Chau Beach Resort, Grandpearl Resort.../.

  Hải sản biển Quan Lạn. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

