Nông nghiệp - điểm hẹn chiến lược

Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, nông nghiệp Hà Nội vẫn âm thầm giữ vai trò trụ đỡ cho an sinh xã hội và góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.

Nếu tận dụng tốt dòng vốn đầu tư nước ngoài, nhất là FDI chất lượng cao gắn với công nghệ hiện đại, Hà Nội hoàn toàn có thể biến những vùng ven đô thành trung tâm sản xuất nông sản giá trị cao, vừa đáp ứng nhu cầu nội địa vừa mở ra cơ hội xuất khẩu.

Tiềm năng sẵn có chờ “khai phá”

Hà Nội không sở hữu diện tích nông nghiệp rộng lớn, nhưng lại có điểm mạnh rất riêng, đó là thị trường tiêu dùng lớn nhất cả nước, hạ tầng ngày càng được cải thiện và tiềm năng hiệu quả kinh tế rất rõ ràng.

Sự gia tăng về chăn nuôi, sản lượng rau quả, đa dạng hóa cây lâu năm cho thấy ngành nông nghiệp Hà Nội đang dần chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, sạch chất lượng cao, có giá trị.

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục có sự trưởng thành và phát triển vượt bậc. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu, trên tất cả các lĩnh vực, gắn với phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Việc áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật về giống, kỹ thuật canh tác, cơ giới hóa và công nghệ 4.0 trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị canh tác, tăng thu nhập cho người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Chí, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), cho biết từ chỗ giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2008 chỉ đạt hơn 7.000 tỷ đồng thì đến nay, con số này đã đạt trên 59.000 tỷ đồng, cao hơn 8 lần so với năm 2008, đưa Hà Nội đứng trong top đầu so với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng.

Đóng gói sản phẩm rau sản xuất theo quy trình VietGap tại Hợp tác xã Nông nghiệp Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Năm 2024, dù chịu nhiều tác động từ thiên tai và biến động thị trường, ngành nông nghiệp Hà Nội vẫn duy trì được đà phát triển ổn định.

Toàn thành phố Hà Nội gieo trồng hơn 153.000ha lúa, năng suất trung bình đạt 56 tạ/ha, cho sản lượng hơn 862.000 tấn.

Trong chăn nuôi, sản lượng thịt lợn tăng 2,7%, gia cầm tăng 3,5%, trứng tăng 4,8% và sữa bò tươi tăng gần 2%. Kết quả này giúp ngành nông-lâm-thủy sản tăng trưởng 2,52%, đóng góp tích cực vào GRDP của Hà Nội.

Những con số tưởng chừng khô khan lại cho thấy nông nghiệp đang tiếp tục là bệ đỡ bền vững, đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn cho gần 10 triệu dân và hàng triệu du khách mỗi năm.

Chưa kể hội nhập toàn cầu kéo theo nhu cầu về sản phẩm an toàn, có truy xuất nguồn gốc, mở ra hướng đi giá trị gia tăng cho nông sản Hà Nội. Đây chính là "cầu nối" để thu hút FDI vào các chuỗi chế biến sâu, kho lạnh, đóng gói tiêu chuẩn quốc tế.

Dòng vốn FDI chảy vào nông nghiệp công nghệ cao của Hà Nội đã cho thấy tiềm năng lan tỏa lớn, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng công nghiệp hóa nông thôn, ứng dụng khoa học kỹ thuật…

Bên cạnh đó, Hà Nội còn có lợi thế là một thị trường tiêu thụ số lượng lớn nông sản, sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm nên xu hướng phát triển nông nghiệp xanh sạch, công nghệ cao ngày càng phát triển.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Hữu Cường, Bộ Khoa học và Công nghệ, nếu tận dụng tốt dòng vốn đầu tư nước ngoài, nhất là FDI chất lượng cao gắn với công nghệ hiện đại, Hà Nội hoàn toàn có thể biến những vùng ven đô thành trung tâm sản xuất nông sản giá trị cao, vừa đáp ứng nhu cầu nội địa vừa mở ra cơ hội xuất khẩu.

Nông dân thu hoạch rau tại vùng sản xuất rau chuyên canh huyện Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Lợi thế của Hà Nội nằm ở vị trí gần trung tâm tài chính-thương mại, hệ thống logistics thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào, và đặc biệt là sức mua lớn của người dân. Đây chính là điểm hấp dẫn khiến nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm đến nông nghiệp công nghệ cao tại Thủ đô.

Trở thành trung tâm sản xuất đổi mới, hiện đại

Theo các chuyên gia kinh tế, nông nghiệp Hà Nội cần chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp đa giá trị, gắn với chuyển đổi số.

Đây không chỉ là định hướng phát triển mà còn là “tấm vé thông hành” để ngành nông nghiệp Thủ đô tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Với sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và nhà đầu tư, nông nghiệp Hà Nội hoàn toàn có thể vượt qua những thách thức trước mắt để trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao và hiện đại.

Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, đến nay, Hà Nội đã hình thành được gần 400 vùng sản xuất chuyên canh tập trung; xây dựng được 159 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản an toàn.

Hiện thành phố Hà Nội cũng đã phát triển được 406 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao chiếm 46% tổng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp.

Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Hà Nội ước đạt hơn 2 tỷ USD-một con số cho thấy nông nghiệp ven đô hoàn toàn có thể vươn ra thị trường thế giới nếu biết tận dụng lợi thế.

Sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội ngày càng khẳng định thương hiệu, gia tăng về giá trị, chinh phục được người tiêu dùng trong và ngoài nước. Giá trị sản xuất của các làng nghề Hà Nội hiện nay đạt trên 24.000 tỷ đồng. Nông sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội đã được xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Hà Nội không có diện tích canh tác "thẳng cánh cò bay" như đồng bằng sông Cửu Long, nhưng lại có một thị trường nội địa rộng lớn ngay tại chỗ. Người dân Thủ đô có nhu cầu cao đối với nông sản sạch, an toàn và có khả năng chi trả cho những sản phẩm chất lượng.

Trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng của gia đình anh Nguyễn Văn Vĩ, thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, mỗi tháng cung cấp cho thị trường khoảng 360.000 quả trứng, thu nhập hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động tại địa phương. (Ảnh Vũ Sinh - TTXVN)

Trên thực tế sản xuất nông nghiệp của Hà Nội vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, chuỗi lạnh chưa phát triển đồng bộ, tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch còn cao.

Nếu FDI tham gia với công nghệ bảo quản, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường toàn cầu, nông sản Hà Nội hoàn toàn có cơ hội trở thành thương hiệu đáng tin cậy.

Hiện nay, thu hút vốn FDI vào nông nghiệp Hà Nội hiện vẫn còn khá khiêm tốn. Bởi đất đai sản xuất vẫn còn manh mún, quy hoạch vùng nguyên liệu thiếu rõ ràng, cùng với thủ tục hành chính rườm rà vẫn đang là những “điểm nghẽn” lớn.

Ông Phạm Minh Nam, chủ trang trại chăn nuôi lợn ở xã Đan Phượng (Hà Nội) thẳng thắn nhận xét rằng, dù nhà đầu tư rất quan tâm đến nông nghiệp Việt Nam, nhưng thủ tục hành chính phức tạp, Luật Đất đai không ổn định và thiếu minh bạch đang khiến nhiều doanh nghiệp e ngại.

Chăm sóc đàn lợn thịt tại trang trại của gia đình chị Phùng Thị Hương ở xã Phú Phương, huyện Ba Vì. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Để hút được dòng vốn lớn, Hà Nội cần có những cải cách mạnh mẽ và đồng bộ hơn.

Để biến tiềm năng thành hiện thực, đưa vùng ven đô Hà Nội trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp hiện đại công nghệ cao, hiện đại, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Cường cho rằng, trước hết, cần quy hoạch lại vùng sản xuất tập trung, hướng đến nông sản chất lượng cao như rau củ quả, hoa cây cảnh, chăn nuôi an toàn sinh học.

Hà Nội cần xây dựng cơ chế “một cửa” để nhà đầu tư thuận tiện tiếp cận, giảm tối đa thủ tục. Các hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ cũng cần được hỗ trợ để đạt chuẩn quốc tế như Global GAP hay HACCP, giúp tăng khả năng liên kết với các dự án FDI.

Cùng với đó, việc phát triển tín dụng ưu đãi, bảo hiểm nông nghiệp và minh bạch hóa thông tin về dự án sẽ giúp doanh nghiệp trong nước cũng như nhà đầu tư nước ngoài yên tâm hơn.

Một yếu tố quan trọng khác chính là đào tạo nguồn nhân lực, kết nối giữa doanh nghiệp FDI với các trường đại học, viện nghiên cứu nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Cường nhấn mạnh.

Với cơ chế đúng đắn, chính sách cụ thể, liên kết chặt chẽ và sự thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp của người nông dân và doanh nghiệp, nông nghiệp Hà Nội hoàn toàn có thể chuyển từ “giữ vai trò an sinh” sang “bệ phóng đổi mới sáng tạo,” từ đó đóng góp mạnh mẽ hơn vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Nông nghiệp Hà Nội đã, đang và sẽ không chỉ dừng lại ở vai trò cung ứng lương thực mà cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp, dòng vốn FDI chất lượng cao, những cánh đồng ven đô hoàn toàn có thể trở thành “xưởng sản xuất xanh,” vừa đảm bảo an sinh, vừa góp phần nâng tầm thương hiệu nông sản Thủ đô trên bản đồ thế giới./.

Bài 1: Dòng vốn FDI góp phần quan trọng thay đổi diện mạo Thủ đô

Bài 2: Cơ hội nâng tầm khu vực kinh tế tư nhân

Việt Nam - Ngôi sao đang lên về thu hút FDI Việt Nam đang nổi lên là điểm đến Đầu tư Trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu khu vực, nhờ lực lượng lao động trẻ năng động, các hiệp định thương mại thuận lợi và môi trường chính trị ổn định.